Manfredonia, 10 novembre 2025. Domani, 11 novembre, il Comune di Manfredonia prenderà parte alle celebrazioni per il 30º anniversario della Fondazione “Buon Samaritano”, realtà da anni impegnata a fianco degli operatori economici vittime di usura. Alla cerimonia è prevista la partecipazione del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. A margine dell’incontro, è stato richiesto un colloquio con il titolare del Viminale per affrontare il tema della sicurezza in città, divenuto ancora più urgente alla luce del grave episodio verificatosi sabato sera in corso Manfredi.

L’Amministrazione comunale intende ribadire, anche in questa sede, la necessità di una movida rispettosa delle persone, dei luoghi e delle regole, contrastando ogni forma di illegalità e degrado.

Il 15 novembre è in programma la presentazione, rivolta alle scuole secondarie di secondo grado, del libro di Dario Vassallo, fratello del “sindaco pescatore” Angelo Vassallo.

L’evento costituisce il penultimo appuntamento della rassegna “Orizzonti di giustizia”, promossa in collaborazione con Avviso Pubblico, dedicata ai temi della legalità, dell’impegno civile e della lotta alle mafie. L’iniziativa punta a sensibilizzare le giovani generazioni sui valori della giustizia, della responsabilità e della partecipazione attiva alla vita democratica.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a continuare a seguire gli aggiornamenti istituzionali, a segnalare criticità e a partecipare agli appuntamenti pubblici, nella convinzione che il dialogo costante tra istituzioni e comunità sia un elemento fondamentale per la crescita e il miglioramento della città.