BARATRO // Foggia, l’anno più lungo: tra campo, caos societario e una piazza stremata. Ora, si teme il crollo
10 Novembre 2025 - ore  10:18

"BOTTI AL BANCOMAT" // Staffetta, “palo” e “amici foggiani”. Cassazione conferma le condanne per i “botti ai bancomat” in Lombardia
10 Novembre 2025 - ore  12:39

Home // Manfredonia // Mega rissa a Manfredonia, sicurezza in città. La Marca: “Chiesto un colloquio con Piantedosi”

LA MARCA Mega rissa a Manfredonia, sicurezza in città. La Marca: “Chiesto un colloquio con Piantedosi”

L’Amministrazione comunale intende ribadire, anche in questa sede, la necessità di una movida rispettosa delle persone, dei luoghi e delle regole, contrastando ogni forma di illegalità e degrado.

MEGA RISSA, MANFREDONIA - screen fb

MEGA RISSA, MANFREDONIA - screen fb

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
10 Novembre 2025
Manfredonia // Politica //

Manfredonia, 10 novembre 2025. Domani, 11 novembre, il Comune di Manfredonia prenderà parte alle celebrazioni per il 30º anniversario della Fondazione “Buon Samaritano”, realtà da anni impegnata a fianco degli operatori economici vittime di usura. Alla cerimonia è prevista la partecipazione del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. A margine dell’incontro, è stato richiesto un colloquio con il titolare del Viminale per affrontare il tema della sicurezza in città, divenuto ancora più urgente alla luce del grave episodio verificatosi sabato sera in corso Manfredi.

Il 15 novembre è in programma la presentazione, rivolta alle scuole secondarie di secondo grado, del libro di Dario Vassallo, fratello del “sindaco pescatore” Angelo Vassallo.

L’evento costituisce il penultimo appuntamento della rassegna “Orizzonti di giustizia”, promossa in collaborazione con Avviso Pubblico, dedicata ai temi della legalità, dell’impegno civile e della lotta alle mafie. L’iniziativa punta a sensibilizzare le giovani generazioni sui valori della giustizia, della responsabilità e della partecipazione attiva alla vita democratica.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a continuare a seguire gli aggiornamenti istituzionali, a segnalare criticità e a partecipare agli appuntamenti pubblici, nella convinzione che il dialogo costante tra istituzioni e comunità sia un elemento fondamentale per la crescita e il miglioramento della città.

2 commenti su "Mega rissa a Manfredonia, sicurezza in città. La Marca: “Chiesto un colloquio con Piantedosi”"

  2. Se, se… Chiandadóse e Chiandas
    èle…. Spzzatele d cust e stingnatele. A vdì asse lu fann cchió

Lascia un commento

LASCIA UN COMMENTO