Meloni a Bari: “La Puglia vuole cambiare. Solo gli italiani possono mandarmi a casa”

Tutto esaurito al TeatroTeam di Bari per la convention del centrodestra a sostegno di Luigi Lobuono, candidato alla presidenza della Regione Puglia. Una kermesse dal titolo “Insieme per la svolta giusta”, che ha visto sul palco la premier Giorgia Meloni, accolta da cori, applausi e una platea gremita di oltre duemila sostenitori.

“Grazie per questa accoglienza, è la più bella risposta a chi dice che la Puglia non vuole cambiare”, ha esordito la presidente del Consiglio, sottolineando la volontà di non dare per scontato alcun risultato elettorale. “Ricordo quando dicevano che non saremmo mai arrivati al governo, e invece ci siamo arrivati”, ha aggiunto tra gli applausi, rimarcando l’unità del centrodestra “come ci avrebbe voluto vedere Pinuccio Tatarella”.

“Solo gli italiani possono mandare a casa la Meloni”

Nel suo intervento, la premier ha poi rivolto un duro attacco al centrosinistra: “Mettetevi l’anima in pace: la Meloni arriverà a fine legislatura e poi chiederà agli italiani di essere giudicata per quello che ha fatto. La Meloni a casa ce la possono mandare solo gli italiani, una cosa a cui la sinistra non è abituata: la democrazia.”

Meloni ha quindi richiamato i risultati ottenuti dal governo in materia sanitaria, tema centrale anche per la campagna di Lobuono. “Se le Regioni ci danno una mano, il nostro obiettivo è abbattere le liste d’attesa. Quest’anno il Servizio sanitario nazionale ha erogato 1,3 milioni di prestazioni in più. Di questo passo, a fine anno saranno oltre 2 milioni rispetto all’anno precedente”, ha spiegato, sottolineando che le misure adottate a livello nazionale stanno iniziando a produrre risultati concreti.

Obiettivo: ridurre il divario e rilanciare la Puglia

Il centrodestra punta ora sull’“effetto Meloni” per ridurre il vantaggio del candidato di centrosinistra Antonio Decaro, ampiamente favorito secondo i sondaggi. “Non ci sono risultati scritti in partenza”, ha ribadito la premier, invitando l’elettorato pugliese “a credere nel cambiamento e nella forza del lavoro comune”.

La serata, che ha registrato il tutto esaurito con maxischermi allestiti anche all’esterno del teatro, ha sancito la ritrovata compattezza della coalizione, riunita intorno al candidato Lobuono.

Lo riporta Bari.Repubblica.it