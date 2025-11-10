Bari, 10 novembre 2025 – A partire da sabato 15 novembre e fino a mercoledì 15 aprile 2026 sulle principali strade statali pugliesi maggiormente esposte a neve e ghiaccio sarà in vigore l’obbligo di avere a bordo catene da neve o di circolare con pneumatici invernali. A ricordarlo è Anas, società del Gruppo FS Italiane, in attuazione dell’Ordinanza n. 129 del 2020.

Il provvedimento riguarda in particolare i tratti di alcuni assi viari strategici per la mobilità regionale e interregionale, caratterizzati da condizioni climatiche più critiche durante la stagione invernale. L’obbligo sarà segnalato lungo la rete tramite apposita segnaletica verticale e, precisa Anas, potrà essere reso operativo anche al di fuori del periodo 15 novembre–15 aprile in presenza di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

Di seguito, l’elenco delle tratte interessate:

strada statale 100 “di Gioia del Colle” dal km 12,700 al km 66,600

strada statale 17 “dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico” dal km 318,680 al km 336,000, dal km 305,170 al km 318,000 e dal km 273,379 al km 284,000

strada statale 170 Dir./A “di Castel del Monte” dal km 0,000 al km 15,070

strada statale 172 “dei Trulli” dal km 1,012 al km 60,400

strada statale 172 Dir. “dei Trulli” dal km 0,000 al km 12,000

strada statale 17 Var “Variante di Volturara” dal km 0,000 al km 14,250

strada statale 272 “di S. Giovanni Rotondo” dal km 11,100 al km 21,860, dal km 24,450 al km 29,750 e dal km 33,350 al km 56,600

strada statale 369 “Appulo Fortorina” dal km 0,000 al km 7,200

strada statale 655 “Bradanica” dal km 31,000 al km 40,865

strada statale 692 “Tangenziale Ovest di Lucera” dal km 0,000 al km 3,878

strada statale 693 “dei Laghi di Lesina e Varano” dal km 30,000 al km 60,400

strada statale 7 “via Appia” dal km 591,741 al km 627,250

strada statale 7 Racc./Ter dal km 0,000 al km 1,140

strada statale 750 “della Foresta Umbra” dal km 0,000 al km 6,350

strada statale 89 “Garganica” dal km 76,270 al km 153,500

strada statale 89 Dir./B “Garganica” dal km 0,000 al km 11,832

strada statale 90 “delle Puglie” dal km 48,320 al km 67,200

strada statale 93 “Appulo Lucana” dal km 16,000 al km 20,750

strada statale 96 “Barese” dal km 57,350 al km 113,000

strada statale 99 “di Matera” dal km 1,900 al km 10,420

strada statale 99 Racc. “di Matera” dal km 0,000 al km 1,040

L’obbligo riguarda tutti i veicoli a motore, con la sola esclusione di ciclomotori e motocicli, e viene adottato in conformità alle norme del Codice della Strada. La mancanza di catene o pneumatici invernali nei tratti interessati può comportare sanzioni e, nei casi più gravi, il fermo del veicolo non adeguatamente equipaggiato.

Anas raccomanda agli automobilisti la massima prudenza nella guida nel corso della stagione invernale, ricordando che l’evoluzione del traffico in tempo reale è consultabile anche da smartphone e tablet tramite l’applicazione “VAI” di Anas, scaricabile gratuitamente da App Store e Play Store.

Per informazioni e segnalazioni è inoltre attivo il servizio clienti “Pronto Anas”, raggiungibile al numero verde 800.841.148.