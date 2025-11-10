Quattro Soci, costruttori per eccellenza: quando l’edilizia a Manfredonia aveva cuore e coscienza

C’era un tempo, a Manfredonia, in cui l’edilizia non era solo mattoni e cemento, ma soprattutto dignità, rispetto e coscienza. Un tempo in cui i costruttori erano persone corrette e perbene, e i muratori amavano il loro lavoro, obbedienti e rispettosi, gente semplice ma ricca di valori.

La vita scorreva tra fatica e serenità: le giornate erano dure, segnate dal peso del lavoro, ma illuminate dalla consapevolezza di costruire non solo case, ma futuro. Si era felici delle piccole cose, del pane guadagnato onestamente, del calore della famiglia, del saluto sincero per strada. La saggezza si racchiudeva in una sola parola: responsabilità. Responsabilità verso il proprio mestiere, verso la città, verso gli altri. Era la “terra” della percezione del dovere e il “cielo” di un tempo passato, fatto di rispetto.

In questo scenario si inserisce la storia dei celebri “Quattro Soci”, costruttori per eccellenza che hanno lasciato un segno profondo nello sviluppo edilizio di Manfredonia. A loro si devono numerosi palazzi in paese, opere realizzate con serietà, sacrificio e una visione quasi artigianale della qualità. Ma non solo: i Quattro Soci furono anche protagonisti di tante iniziative di beneficenza, testimoniando una sensibilità sociale che andava ben oltre il cantiere.

I Quattro Soci erano:

Giuseppe Del Vecchio, detto Scipione

Gaetano Telera, detto Cosimino

Antonio D’Ascanio

Ciro Angelillis

Nella fotografia d’epoca, che ci restituisce il volto vero di quei giorni di lavoro e sacrificio, compare anche un amico di sempre: Giovanni Clemente, detto l’americano, emigrato in Venezuela nel 1948. Lo vediamo ritratto in un ricordo prezioso insieme a Padre Tempesta, che ha soggiornato anche nel convento di Santa Maria, a Manfredonia. Un’immagine che diventa simbolo di un legame profondo tra fede, lavoro e comunità.

Questa storia non è solo un omaggio alla memoria di alcuni costruttori, ma un invito a ricordare quando l’edilizia era anche etica, quando dietro ogni muro c’erano mani callose, ma cuori puliti. È il ritratto di una Manfredonia dalla mente fertile e dall’anima di coscienza, in cui la crescita urbanistica camminava insieme alla crescita umana.

Ricordare i Quattro Soci significa ricordare un’epoca in cui la parola data valeva quanto un contratto, in cui il lavoro era sacrificio, ma anche orgoglio. Un passato che merita di essere raccontato, perché possa ispirare il presente.

A cura di Claudio Castriotta.