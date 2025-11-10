Riprendiamoci la scena: al Teatro Giordano di Foggia il teatro civile che parla di riscatto, giustizia e partecipazione

Foggia, 10 novembre 2025 — Torna per la quinta edizione la rassegna Riprendiamoci la scena, un cartellone pensato per coniugare qualità teatrale e impegno civile. Promossa dal Comune di Foggia in collaborazione con Puglia Culture, Libera – Presidio di Foggia, l’Associazione Nazionale Magistrati e la Fondazione dei Monti Uniti, la manifestazione propone da dicembre ad aprile un percorso scenico dedicato a temi di forte rilevanza sociale: riscatto, giustizia, memoria e partecipazione.

Il Teatro Giordano si trasforma così in un luogo di confronto dove la scena contemporanea si fa presidio di legalità ed empatia. La rassegna, inserita nella stagione teatrale 2025/2026, offre un equilibrio fra proposte destinate al grande pubblico e matinée rivolte alle scuole, con appuntamenti pomeridiani alle 10 per le classi e repliche serali alle 21, favorendo la diffusione di contenuti civili e formativi.

Si apre il 1° dicembre con Itaca per sempre, interpretato da Enrico Lo Verso e diretto da Alessandra Pizzi: una rilettura intima e poetica dell’Odissea che trasforma il ritorno di Ulisse in una riflessione sull’identità, sulla memoria e sulla responsabilità dell’individuo di fronte ai traumi della guerra e della nostalgia. Un avvio di cartellone che privilegia la dimensione simbolica del percorso umano.

Il 23 gennaio è la volta di Nessun riflesso, scritto e diretto da Dino La Cecilia. Lo spettacolo smonta il mito gotico di Dracula per creare il ritratto di un “mostro” contemporaneo: l’usuraio. Attraverso il rapporto con il pubblico la pièce indaga la colpa, il pentimento e l’ipocrisia sociale, provocando uno sguardo critico sui meccanismi che generano ingiustizia.

Il 20 febbraio L’avvoltoio e la bambina di Christian Di Furia, per la regia di Roberto Galano, prende spunto dalla celebre foto di Kevin Carter per costruire una narrazione visionaria che mette sotto accusa i media e l’etica del racconto. Presentato come una sorta di intervista postuma, lo spettacolo affronta il peso della verità e la responsabilità collettiva di fronte alla sofferenza.

Il 19 marzo, giornata che coincide con la festa del papà, il cartellone propone Quattordici euro e novanta, un testo ispirato a un fatto di cronaca drammatico: un omicidio scaturito per un paio di cuffie. Con Asia Correra e Mario Mignogna in scena e la regia di Pierluigi Bevilacqua, lo spettacolo — semifinalista al Premio Scenario 2025 — racconta la tensione delle relazioni familiari e la fragilità sociale che può condurre a esiti estremi.

La rassegna si chiude il 10 aprile con Autunno, regia e drammaturgia di Marcello Strinati, ispirato alla vicenda di Mario Nero, testimone di giustizia nell’omicidio dell’imprenditore Giovanni Panunzio. Un racconto corale che tocca i temi del coraggio civile, della giustizia e delle ferite lasciate dalla criminalità organizzata, sostenuto da un cast corale e da musiche originali di Antonio Cicognara.

Oltre alla qualità drammaturgica, la rassegna punta sulla funzione civile del teatro: le collaborazioni con Libera e l’ANM sottolineano l’intento di trasformare la scena in uno spazio di memoria e di educazione alla legalità. Le matinée per le scuole costituiscono un investimento sul pubblico giovane, offrendo strumenti per comprendere e discutere questioni complesse attraverso l’esperienza artistica.

Biglietti e abbonamenti saranno disponibili online e nei punti vendita VivaTicket: l’apertura delle vendite è prevista per giovedì 13 novembre, con l’obiettivo di agevolare la partecipazione di istituzioni scolastiche, associazioni e cittadini. Informazioni aggiornate e dettagli sul programma sono reperibili sul sito di Puglia Culture.

Con Riprendiamoci la scena il Teatro Giordano conferma il suo ruolo di luogo civile e culturale: non soltanto palcoscenico di narrazioni forti, ma laboratorio di cittadinanza in cui il racconto teatrale diventa leva per il cambiamento sociale e per la costruzione di una comunità più consapevole e solidale.