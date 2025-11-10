Salvini da Bari sui migranti: “Fuori dalle palle chi non rispetta tradizioni”

Al TeatroTeam di Bari, nel corso della convention del centrodestra a sostegno di Luigi Lobuono, il leader della Lega e ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha tenuto un intervento acceso, tra slogan identitari, attacchi alla sinistra e richiami ai temi cari al suo elettorato.

“Il ponte sullo Stretto, se me lo faranno fare, darà lavoro a tanti giovani pugliesi”, ha esordito Salvini, rivendicando l’operato del suo ministero. “Non vengo a promettere quello che faremo, ma a ricordare che oggi, mentre siamo qui, il mio ministero ha dieci miliardi di cantieri aperti in Puglia. C’è chi chiacchiera e chi fa”, ha aggiunto, in un implicito affondo al centrosinistra.

“Chi tradisce chi lo ha portato in politica, tradirà sempre”

Senza mai nominarlo direttamente, Salvini ha poi lanciato una stoccata al candidato avversario Antonio Decaro: “Chi tradisce chi lo ha portato in politica tradirà sempre. Se avessi voluto la vita comoda mi sarei iscritto al Pd a Bari”, ha ironizzato, suscitando risate e applausi dalla platea.

L’attacco ai migranti: “Rispetto per la nostra cultura”

Il momento più forte del suo discorso è stato dedicato alla questione migratoria, tema storico del leader leghista. “Il problema non è il dio, ma chi arriva e pretende di non rispettare la nostra cultura, i nostri simboli, la nostra religione e la nostra Costituzione”, ha detto Salvini, aggiungendo: “Chi non è disposto a farlo, cristianamente e genuinamente, fuori dalle palle. Torni da dove è venuto.”

Una posizione dura che ha infiammato la platea, segno che la linea identitaria resta uno dei pilastri della comunicazione leghista anche in chiave regionale.

“C’è chi parla e chi lavora”

Il ministro ha concluso il suo intervento rimarcando l’impegno concreto del suo dicastero: “Mentre altri fanno conferenze stampa, noi apriamo cantieri. La Lega c’è e continua a lavorare per la Puglia e per l’Italia.” Applausi e cori hanno accompagnato l’uscita del leader leghista, che ha lasciato il palco tra strette di mano e selfie con i sostenitori.

Lo riporta Bari.Repubblica.it

Fumai (PD): “Salvini offende la città e il PD. Da chi deve ancora restituire 49 milioni agli italiani, nessuna lezione di legalità.”