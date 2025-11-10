San Giovanni Rotondo chiuso il cantiere dei vicoli antichi: Comune omologa spesa e registra economia di oltre 292mila euro

SAN GIOVANNI ROTONDO – Si chiude il complesso iter amministrativo e contabile per i lavori di riqualificazione e recupero degli antichi vicoli del centro storico, intervento volto a favorire la mobilità lenta e il miglioramento dei corpi idrici. Con la determinazione dirigenziale n. 1667 del 7 novembre 2025, il Comune approva l’omologazione definitiva della spesa sostenuta e certifica un’economia di progetto pari a 292.010,17 euro rispetto all’importo finanziato di 880mila euro.

L’opera rientra nella strategia di Sviluppo urbano sostenibile del POR FESR–FSE 2014/2020: San Giovanni Rotondo, in qualità di Autorità Urbana associata ai Comuni di San Marco in Lamis e Rignano Garganico, era risultato beneficiario di un finanziamento complessivo di 4,5 milioni di euro. Dopo l’approvazione del progetto esecutivo e la sottoscrizione del disciplinare con la Regione Puglia, è stato avviato l’iter di gara che ha portato all’affidamento dei lavori alla ditta Caporale s.r.l. di Gravina in Puglia.

Nel corso degli anni il cantiere ha coinvolto diverse figure professionali – progettisti, direttori dei lavori, coordinatori per la sicurezza, archeologi – e ha richiesto più perizie di variante, adeguamenti prezzi e stati di avanzamento, puntualmente richiamati nell’atto. La spesa complessiva sostenuta dall’ente, tra lavori, incentivi tecnici e competenze, è stata quantificata dal Responsabile unico del procedimento in 587.989,83 euro, come riportato in un quadro di sintesi che ricostruisce, una per una, le 24 determinazioni di liquidazione e i corrispondenti mandati di pagamento.

Parallelamente, la Regione Puglia ha erogato quattro acconti per un totale di 612.235,55 euro. Il confronto tra le somme accreditate e le spese effettive ha evidenziato un credito residuo per il Comune pari a 24.245,72 euro. La determinazione dispone pertanto l’approvazione formale dell’omologazione della spesa, passaggio necessario affinché l’ente possa chiudere la rendicontazione e richiedere il saldo definitivo, alla luce dell’economia realizzata.

Nel provvedimento si precisa che tutte le spese riconosciute sono pienamente ammissibili, pertinenti e congrue rispetto al progetto finanziato, e che non superano in alcun caso l’importo autorizzato. Viene inoltre evidenziato che l’intervento – identificato con il codice A1201.36 e già ammesso a finanziamento con determinazione regionale n. 107 del 9 luglio 2019 – ha rispettato i termini temporali previsti per l’ammissibilità dei costi.

L’atto, firmato dal dirigente dell’Area III, ingegnere Pietro Vocale, e dal RUP Matteo Russo, dà mandato agli uffici di trasmettere tutta la documentazione alla Regione Puglia, quale ente finanziatore, per la conclusione della procedura. Contestualmente, viene attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, con parere favorevole reso ai sensi del Testo unico degli enti locali e del nuovo Codice dei contratti pubblici.

L’omologazione della spesa rappresenta l’ultimo tassello di un percorso iniziato nel 2018 e proseguito tra progettazione, affidamenti, varianti e cantierizzazione. Per il centro storico di San Giovanni Rotondo l’intervento sui vicoli antichi costituisce un tassello importante nella strategia di valorizzazione urbana: nuova pavimentazione, sistemazione dei sottoservizi e attenzione agli scarichi idrici sono alla base di un disegno che punta a rendere il cuore della città più vivibile e attrattivo per residenti e visitatori.

A cura di Michele Solatia.