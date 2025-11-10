Foggia, 10 novembre 2025. La Polizia di Stato, ed in particolare gli uomini della Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Foggia, ha arrestato tre soggetti ritenuti responsabili di un furto di autovettura messo a segno nel piazzale di un noto centro commerciale del capoluogo dauno.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i tre avrebbero preso di mira un’Audi Q5 parcheggiata nell’area sosta del centro commerciale. Dopo averla forzata, sarebbero riusciti ad avviarla utilizzando il cosiddetto sistema della “spinta”: un’altra auto, risultata poi rubata un paio di mesi prima, veniva infatti utilizzata come “ariete” per spingere il SUV e portarlo via. Su quest’ultima vettura i poliziotti hanno rinvenuto, applicata sul paraurti anteriore, una lastra in metallo, collocata proprio per agevolare la manovra di spinta della vettura oggetto di furto, evitando danni rilevanti al mezzo utilizzato dai malviventi.

Notata la scena, la pattuglia della Sezione Polizia Stradale è intervenuta con tempestività, dando il via a un inseguimento che si è spostato rapidamente dalle immediate vicinanze del centro commerciale alle campagne circostanti.

Nel tentativo di sottrarsi al controllo, i tre avrebbero effettuato manovre altamente pericolose, arrivando anche a speronare le auto di servizio della Polizia, provocando gravi danni ai mezzi istituzionali e mettendo a rischio l’incolumità degli operatori e degli altri utenti della strada.

Nonostante il tentativo di fuga, i malviventi non sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Dopo un breve ma concitato inseguimento, gli agenti sono riusciti a bloccarli e a trarli in arresto. I tre sono stati quindi condotti presso gli uffici di Polizia e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, tradotti presso il carcere di Foggia.

A loro carico sono stati ipotizzati i reati di furto aggravato, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, in relazione alle condotte poste in essere durante la fuga e alle conseguenze riportate dai poliziotti coinvolti nell’operazione.

È fondamentale evidenziare che i procedimenti penali si trovano nella fase delle indagini preliminari: la posizione delle persone indagate è tuttora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e le stesse non possono essere considerate colpevoli fino ad una eventuale sentenza definitiva di condanna.