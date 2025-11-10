La Corte d’appello di Milano, il 15 gennaio 2025, aveva confermato il verdetto del GIP di Monza dell’8 giugno 2023: 2 anni di reclusione e 2.000 euro di multa per Lumia, 1 anno e 4 mesi di reclusione e 1.200 euro di multa per Baratto, con aumento in continuazione rispetto a una precedente sentenza del 2018.

Le indagini avevano ricostruito un modulo operativo ripetuto: esplosione del bancomat con una “marmotta” e asporto del contante, in più filiali bancarie. Tra gli episodi, il colpo all’Mps di Soncino (Cremona) dell’11 febbraio 2018, per il quale è stata presentata querela.

Secondo i giudici di merito, Lumia svolgeva il ruolo di staffetta e “palo”, mentre Baratto faceva parte del gruppo degli “amici foggiani”, indicato come nucleo operativo degli assalti.

La Cassazione ha ritenuto congrua e logica la motivazione delle corti di merito: confermata la qualificazione degli ordigni come esplosivi micidiali, esclusa l’attenuante della minima partecipazione e negata la concessione delle attenuanti generiche, in ragione della gravità e sistematicità delle condotte.