Vieste il Comune avvia la gara per la nuova Piazza Marina Piccola

Il Comune di Vieste compie un passo decisivo verso la riqualificazione di Piazza Marina Piccola. Con una determinazione dirigenziale del Settore Tecnico (n. 645 del 4 novembre 2025), l’amministrazione ha dato il via alla procedura di gara per l’affidamento, in appalto integrato, della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza e dell’esecuzione dei lavori.

L’intervento su Piazza Marina Piccola si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione del waterfront cittadino, già avviato con i lavori su corso Umberto I, piazza Vittorio Emanuele II e le vie Pola e San Francesco. L’obiettivo politico-amministrativo dichiarato è restituire alla città un fronte mare moderno, accessibile e sicuro, coerente con la vocazione turistica di Vieste e con le prescrizioni paesaggistiche.

Piazza Marina Piccola è indicata come priorità a causa delle condizioni di evidente degrado: pavimentazioni usurate e lesionate, ringhiere arrugginite e pericolanti, aree verdi deteriorate. La sua riqualificazione è considerata strategica sia in termini di immagine urbana sia di sicurezza per residenti e turisti.

Il progetto e le risorse in campo

Alla base della gara c’è il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) “Lavori di riqualificazione di Piazza Marina Piccola”, redatto dall’architetto Sebastiano Zaffarano e validato secondo le procedure previste dal nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 36/2023). Il quadro economico complessivo dell’intervento ammonta a 2.568.555,95 euro. La copertura finanziaria è garantita principalmente da un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti per 2.561.664,82 euro, stipulato il 26 agosto 2025 (posizione n. 6230530), con una piccola quota – circa 6.900 euro – a carico del bilancio comunale per il fondo innovazione e incentivi alle funzioni tecniche.

L’importo destinato ai lavori veri e propri è di 1.739.795,12 euro, comprensivo di 17.013,00 euro per oneri della sicurezza e 229.648,30 euro di costi della manodopera, non soggetti a ribasso. A questi si aggiungono le somme a disposizione dell’amministrazione (imprevisti, spese tecniche, pubblicità di gara, contributo ANAC) e l’IVA sui lavori.

Appalto integrato e procedura di gara

La scelta è quella dell’appalto integrato: lo stesso operatore economico si occuperà sia della progettazione esecutiva (compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) sia dell’esecuzione dei lavori. Una formula che l’amministrazione motiva con la volontà di ridurre i tempi, contenere i costi e limitare le varianti in corso d’opera.

La gara sarà espletata con procedura aperta, interamente telematica, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023, e sarà gestita dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Foggia, cui il Comune di Vieste ha aderito con apposita convenzione.

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basato sul miglior rapporto qualità/prezzo:

85 punti destinati all’offerta tecnica (progettazione e proposte migliorative su pavimentazioni, fontana, arredo urbano, verde e inserimento paesaggistico);

10 punti per il ribasso sui lavori; 5 punti per il ribasso sui servizi tecnici di progettazione e coordinamento della sicurezza.

Il termine per la presentazione delle offerte sarà di 30 giorni dalla pubblicazione del bando, con validità delle offerte fissata in 180 giorni.

Tempi e caratteristiche dell’intervento

Una volta aggiudicato l’appalto, l’operatore avrà:

60 giorni per consegnare il progetto esecutivo; 270 giorni (circa nove mesi) per completare i lavori di riqualificazione.

Le lavorazioni ricadono nella categoria OG2 (restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela), segno che Piazza Marina Piccola è considerata parte sensibile del patrimonio storico-paesaggistico. Particolare attenzione è richiesta sui materiali lapidei, sull’integrazione degli impianti, sulle soluzioni per fontana e arredo urbano e sulla qualità del verde, con criteri che premiano durabilità, manutenibilità e armonico inserimento nel contesto urbano e ambientale.

Sono previste anche clausole sociali e ambientali: applicazione dei contratti collettivi di settore, rispetto dei criteri ambientali minimi, valorizzazione di certificazioni ISO (qualità, ambiente, sicurezza) e misure per la parità di genere e l’inclusione lavorativa, in linea con le più recenti norme nazionali.

La determinazione ribadisce l’obbligo di pubblicazione degli atti nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito comunale e sul portale ANAC tramite Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. Sono inoltre richiamati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (legge 136/2010) e il meccanismo dello split payment per l’IVA. Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l’architetto Paola Cecilia Minervino, mentre il dirigente firmatario del provvedimento è l’ingegner Vincenzo Ragno, alla guida del Settore Tecnico comunale.

Con l’avvio della gara per Piazza Marina Piccola, Vieste si prepara dunque a ridisegnare uno dei suoi luoghi simbolo, con l’ambizione di trasformarlo in un nuovo biglietto da visita del waterfront cittadino, capace di coniugare tutela del paesaggio, qualità urbana e accoglienza turistica.

A cura di Giovanna Tambo.