Di:

Manfredonia, rapina farmacia, 2 fratelli minori in comunità ultima modifica: da

Manfredonia – A pochi giorni dal fermo di Giuseppe De Meo, sipontino 34enne reo della rapina ai danni della Farmacia Serratì di via dei Mandorli (che, nel solo 2012, ha subito quattro rapine) personale dellaha eseguito stamane un’ordinanza di custodia cautelare – emessa dal GIP del Tribunale per i Minorenni di Bari, Dr.ssa– su richiesta del P.M. del medesimo Tribunale, Sost. Proc. Rep. Dr.ssa– con ilritenuti responsabili in concorso di rapina aggravata, perpetrata lo scorso 5 Ottobre 2012, in danno della stessa farmacia.Già il giorno successivo la rapina, gli agenti apprendevano, da fonte info-investigativa, che a perpetrare l’atto criminoso erano stati due fratelli minori; la fonte era così prodiga di particolari che gli agenti, acquisita la denuncia dal titolare della farmacia, verificavano la compatibilità dei fatti denunciati con quanto appreso, come le descrizioni somatiche dei malviventi; in base a quanto ricostruito, la rapina era stata così eseguita: uno dei due minori era entrato nella farmacia con il complice fermo fuori come palo, nella stradina di fronte, per poi fuggire entrambi a bordo di uno scooter. La fonte riferiva agli agenti che avrebbero potuto rinvenire gli abiti usati per la rapina in quanto, subito dopo il colpo, erano stati bruciati accuratamente.Alla luce di quanto appreso, gli agenti intraprendevano un costante servizio di pedinamento dei due ragazzini, che seppur giovani, si rivelavano “molto scaltri”; difatti qualche giorno più tardi, notati non distanti da un tabaccaio e diverse attività commerciali, “palesandosi l’alta probabilità che i due mettessero a segno un ulteriore colpo” e “non potendo escludere che l’arma utilizzata per la prima rapina fosse vera”, gli agenti decidevano di intervenire e prevenire qualsiasi altro atto criminoso. I due minori venivano fermati dalla Volante e da personale della Squadra di P.G. con i sospetti diventati pertanto certezza.Durante i controlli, un ragazzino ha tentato di disfarsi di un enorme coltello da cucina mentre, all’interno di un borsello di colore marrone, l’altro giovane celava una pistola giocattolo, priva del tappo rosso, completa di caricatore, un pantalone short di colore nero in acrilico modificato in simil passamontagna con effettuati due buchi per gli occhi e due gambaletto in nylon di colore nero da donna.Alla vista del personale dipendente il fratello maggiore, nel tentativo di scagionare il minore, si addossava ogni responsabilità, sia per la rapina ai danni della farmacia Serratì che per quella in preparazione, rendendo quindi dichiarazioni confessorie alla presenza del suo legale difensore.Il ragazzo raccontava agli agenti di aver asportato la pistola di proprietà di suo padre, di avervi tolto il tappo rosso, di aver preso il coltello nella cucina di casa, mentre, per quanto concerne il pantaloncino e le calze, asseriva di averli prelevati dalla biancheria della madre a sua insaputa.Il ragazzo aggiungeva che parte del provento della rapina era stato consumato in un noto ristorante del luogo, unitamente ai suoi amici e per l’acquisto di scarpe e capi di abbigliamento di marca. Ha ritenuto il Giudice che vi fosse “la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di entrambi gli indagati in quanto le dichiarazioni ammissive rese dal ragazzo appaiono assolutamente attendibili, in quanto riscontrate dagli elementi indiziari acquisiti nel corso delle indagini; tuttavia le sue dichiarazioni, laddove tendenti ad escludere ogni responsabilità del fratello minorenne, non apparivano attendibili, in quanto le risultanze investigative consentivano di ritenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza anche a carico del fratello più piccolo”.Infatti, in primo luogo, sulla base delle descrizioni fornite dai farmacisti, “le fattezze fisiche dell’autore materiale della rapina non corrispondevano a quelle del fratello maggiore, bensì a quelle del più piccolo”, mentre il fratello, che fungeva da “palo”, aveva una corporatura ed un’altezza maggiore rispetto al rapinatore.Inoltre, nelle sue dichiarazioni, il ragazzo più grande, in riferimento alla mancata partecipazione del fratello alla commissione del delitto,: laddove aveva narrato che il rapinatore non aveva mai parlato durante la rapina, mentre, invece, egli urlò di aprire la cassa; dichiarazioni non corrispondenti anche circa l’abbigliamento indossato e le circostanze della fuga, in particolare sullo scooter in attesa fuori dall’esercizio commerciale colpito, con il motore già acceso per facilitare la fuga.Ha ritenuto il G.I.P. che “l’ostinazione con la quale è stato perpetrato, consentono di dare una prognosi negativa in ordine alla futura astensione da condotte criminose, tanto più alla luce del rinvenimento addosso ai minori di quanto sottoposto a sequestro e dalle stesse dichiarazioni del minorenne, che ha riferito di aver avuto intenzione di commettere un’altra rapina, per cui considerata l’incapacità dei genitori di arginare le condotte irregolari dei figli, ne ha disposto il collocamento in comunità”.Come già detto in occasione del fermo di Giuseppe De Meo, le farmacie sono state ribattezzate “i bancomat dei rapinatori” in quanto negli ultimi anni hanno rappresentato uno dei bersagli principali della microcriminalità, che nel tempo ha spostato i suoi punti di aggressione dalle banche agli esercizi commerciali, in particolare i presidi sanitari, dove i consumatori sono abituati a pagare con denaro contante. Un primato non proprio esaltante, che ha costretto le farmacie a correre ai ripari, come dimostra un protocollo d’intesa firmato nel 2010 tra il Viminale e Federfarma, che prevede il collegamento dei sistemi di videosorveglianza delle farmacie con le sale operative delle Forze di Polizia.. Un’esigenza, quella della sicurezza, che coinvolge indistintamente farmacie del Nord, del Sud e del Centro. Se banche e Poste possono infatti tirare un sospiro di sollievo, lo stesso non può fare la farmacia. Secondo i dati sulle rapine nel settore servizi e commercio diffusi proprio qualche giorno fa dal Rapporto 2011 dall’Ossif (l’Osservatorio intersettoriale sulla criminalità dell’Associazione bancaria italiana) cala la percentuale di rapine ai danni di banche e uffici postali (rispettivamente del 19,4% e del 10,3%), mentre le farmacie fanno registrare un’impennata del +5%. A livello regionale si conferma il trend degli anni precedenti: il primato di Regione più colpita spetta alla Lombardia con 365 attacchi nel 2011 (il 32,1% del totale), segue a una certa distanza il Lazio con 189 rapine, la Campania con 118 e la Sicilia con 111, mentre la Puglia si attesta a 59 rapine ed i primi dati del 2012 sembrano confermare il trend dell’anno precedente.Redazione Stato@riproduzioneriservataSlide