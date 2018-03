Cardillo - 100 anni (st)

Di:



Monte Sant’Angelo – HA avuto 4 figli, oggi ha 10 nipoti e 13 pronipoti. È la famiglia di Pasquale Cardillo, l’unico uomo dei 9 ultra centenari di Monte Sant’Angelo, che lunedì 8 dicembre ha spento 100 candeline. Insieme alla famiglia, presso la Residenza Sanitaria Socio Assistenziale “Villa Santa Maria di Pulsano”, erano presenti il Vice sindaco Felice Scirpoli, Don Carmine della Parrocchia Santa Maria Maggiore e Don Salvatore della Parrocchia di San Francesco. Scirpoli: “Pasquale è una rarità vivente della storia d’Italia che va preservata e custodita gelosamente” Nato a Monte Sant’Angelo l’8 dicembre 1914, Pasquale Cardillo è l’unico uomo dei nove ultra centenari presenti a Monte Sant’Angelo. La più grande delle 8 donne oggi ha 104 anni. Carbonaio di professione, una vita intensa a cavallo tra le due guerre che rivivono nei suoi racconti e sul suo viso, segnato dal tempo. Marito, padre, nonno e bisnonno, Pasquale rappresenta 100 anni di storia e di vita straordinaria vissuta nella nostra comunità. Il Vice sindaco Felice Scirpoli, presente ai festeggiamenti in rappresentanza dell’intera comunità, ha dichiarato: “Sono felice di essere qui oggi a festeggiare Pasquale, testimone di eventi che ho conosciuto e studiato sui libri di scuola e dai racconti dei miei nonni. Pasquale è una rarità vivente della storia d’Italia che va preservata e custodita gelosamente”. In occasione dei suoi cento anni, l’Amministrazione Comunale ha omaggiato Pasquale Cardillo con dei fiori e con la pergamena del suo estratto di nascita. A celebrare questa vita secolare, nella Residenza Sanitaria Socio Assistenziale “Villa Santa Maria di Pulsano”, erano presenti – insieme alla famiglia e al Vice sindaco della città – Don Carmine, della Parrocchia di Santa Maria Maggiore e Don Salvatore della Parrocchia di San Francesco. A Pasquale, straordinario cittadino di Monte Sant’Angelo, gli auguri di tutta la sua città. Redazione Stato M.S.Angelo festeggia i 100 anni di Pasquale Cardillo ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.