Calcio, il Manfredonia batte 3-0 la Nuova Daunia

Si è celebrata presso lo Stadio Miramare, la giornata Nazionale del cieco, organizzata da Sipontina Prencipe con il patrocinio della società Manfredonia Calcio 1932.

Per l’occasione si è osservato un minuto di raccoglimento, per ricordare vedenti diventati non vedenti e non vedenti morti a causa di patologie gravi. Nell’intervallo tra il 1° e il 2° tempo,

la sottoscritta ha pronunciato il suo discorso celebrativo, riguardante l’evento citato.

Cronaca: Al 23° minuto del 1° tempo, il Manfredonia passa in vantaggio con la rete di Trotta su rigore. Al 46°, goal di Stoppiello. Al 28° minuto del 2° tempo, rete di Trotta.

Analisi: Gioco buono del Manfredonia, discreto dell’avversario. Buono l’arbitraggio.

Commento: E’ vero che il Manfredonia ha vinto, ma poteva impegnarsi di più; probabilmente ha sottovalutato la squadra avversaria. Domenica prossima, affronterà in trasferta l’Ideale Bari.

Formazioni:

Manfredonia: Ciribe, Monaco, Simone, Laboragine, Sementino, Ola, Trotta, Cicerelli, Santoro, Recchia, Stoppiello. All.: Agnelli Luigi.

A Disposizione: Pipoli Luigi, Granatiero, Rubino, Riccardo, Tristano, Roberto, Olivieri, Esposto, Fatone.

Nuova Daunia: La Gatta, Recchia, Acquaviva, Cassano, La Rossa, Favulli, Pontone, Perdonò, De Paulis, Monticielli, Carità. All.: Pellegrino Marco,.

A Disposizione: Laccetti, Di Giuseppe, Narciso, Bruno, Celentano, Cocinetti, Caputo, Gramazio, Lagrassa.

Arbitro: Paparella Domenica (Sezione Di Bari.)

Risultati altre gare

Borgorosso Molfetta-Calcio Palo (ore 11.30) 6-0

Soccer Modugno-GC Cerignola (ore 11.30) 3-1

Canosa-Sport Lucera 1-2

Foggia Incedit-FC Manfredonia 1-0

Manfredonia-Nuova Daunia 3-0

Real Sannicandro-Ideale Bari 3-1

Stornarella-Virtus Andria 3-2

United Sly-Virtus Molfetta 7-0

Classifica

United Sly 34

Manfredonia 33

Borgorosso Molfetta 27

Stornarella 25

Canosa 23

Soccer Modugno 18

Real Sannicandro 18

Ideale Bari 16

Virtus Andria 16

Foggia Incedit 14

Virtus Molfetta 14

FC Manfredonia 12

Sport Lucera 10

Nuova Daunia 8

GC Cerignola 7

Calcio Palo 3

Prossimo Turno, 13° Giornata

FC Manfredonia-Canosa

Ideale Bari-Manfredonia

Nuova Daunia-United Sly

Calcio Palo-Real Sannicandro

Sport Lucera-Soccer Modugno

Stornarella-Borgorosso Molfetta

Virtus Andria-Foggia Incedit

Virtus Molfetta-GC Cerignola

A cura di Sipontina Prencipe,

Manfredonia 10 dicembre 2018