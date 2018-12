Cambiamonte “Nostalgia canaglia”

Di:

Monte Sant’Angelo. ”Ormai la città è abituata al veleno e alla cattiveria di qualche membro di Forza Italia di Monte Sant’Angelo che usa la “penna” solo per screditare gli altri e tentare di riabilitare se stesso, ma i cittadini sanno… Sarebbe corretto e proficuo, invece, parlare in maniera costruttiva con carte alla mano, anziché in preda ad attacchi di nostalgia che si acutizzano durante il periodo delle festività. Ci duole constatare che oltre al decadimento cognitivo, dovuto a mancati aggiornamenti, essendo fuori dal giro, ciò che resta della pregressa esperienza è una grande

confusione e la caparbietà a non accettare quella che è la realtà dei

fatti.

Si ricorda che i servizi offerti attraverso l’ambito non hanno bisogno per la loro attuazione di “autorevolezza politica” (ammesso che il nostalgico ne abbia mai avuta visti i continui cambi di casacca e quindi la scarsa credibilità) e con l’attuale assessorato alle politiche sociali sono stati

offerti gli stessi servizi, quali:

– REI e RED, misure equivalenti ai CANTIERI DI CITTADINANZA, questi ultimi messi in atto durante il periodo della commissione straordinaria e non durante il periodo dell’amministrazione di Forza Italia, dove questo tipo di iniziativa era ferma sullo ZERO.

– Educativa scolastica, con una attenzione particolare ai servizi di integrazione scolastica per disabili, all’interno dei quali è garantita anche la presenza di personale qualificato OSS a supporto dei bimbi diversamente abili che si differenzia dal precedente progetto “ci siamo anche noi”, il quale si serviva di personale non qualificato.

– SAD e ADI per i quali nessun taglio è stato effettuato nel territorio di Monte Sant’Angelo, né sui lavoratori, né sugli utenti, anzi è stato integrato dal servizio di TELEASSISTENZA E TELESOCCORSO (a differenza del servizio precedentemente offerto).

La considerazione del comune di Monte Sant’Angelo è aumentata all’interno del coordinamento di ambito, essendoci assoluta collaborazione serenità e rispetto reciproco tra i membri, cosa che in passato non accadeva dalle notizie che giungono. Non a caso, siamo riusciti ad ottenere la presenza in Comune di un’Assistente Sociale territoriale a scavalco (chiesta più volte dalla precedente amministrazione e mai ottenuta), la presenza di uno sportello di segretariato sociale, di uno sportello di HCP e servizi offerti dal Centro Anti Violenza.

Qualcuno dovrebbe invece spiegare perché, in qualità di grande incubatore di idee, in 1167 giorni (senza considerare il resto del suo impegno politico che risale agli anni ’90), non solo non ha prodotto alcuna idea sui servizi sociali, ma ha disatteso anche le promesse sull’attuazione del “piedibus”, sulla realizzazione di due micro nido, sul distretto famiglia e soprattutto perché ad oggi ci sono ancora delle somme insolute da corrispondere a seguito di “accordi bonari” senza alcun atto né impegno formale.

Bisognerebbe poi capire quali problemi di povertà abbia risolto Forza Italia nei decenni di amministrazione, e soprattutto di quali famiglie. Noi un’idea ce la siamo fatta attraverso i cittadini che giornalmente ci vengono a trovare.

E’ proprio vero che si vede la pagliuzza negli occhi degli altri e non la trave nei propri”.

(Nota stampa, 10 dicembre 2018)