I 258 Paesi di Puglia raccontati dal travel blog Città Meridiane

Ha avuto inizio lo scorso giugno, per continuare nei prossimi mesi, il tour alla base del progetto #258PaesidiPuglia con il quale, partendo dalla loro città, Conversano, Rosalia Chiarappa e Michele Natale si apprestano a raccontare la propria terra.

“Ci presentiamo brevemente per delineare come e perché vogliamo raccontare la nostra terra tramite un tour, lento e completo, di tutti i Comuni pugliesi, attraverso una serie di articoli sul blog www.cittameridiane.it. L’intento è quello di far conoscere ai pugliesi e ai forestieri, anche stranieri dato che sono pubblicati in italiano e inglese, i 258 Comuni di Puglia, mettendo in vetrina il loro grande patrimonio di storia, cultura e tradizioni” – ci dicono.

Tutto ciò attraverso le parole e le immagini di chi questa terra la conosce molto bene, non solo perché ci è nato e ci abita, ma soprattutto perché se ne occupa da anni come giornalista impegnata nel settore del turismo e blogger, nonché direttrice dal 2010 al 2015 della testata giornalistica AM apuliamagazine a diffusione regionale. Che da tre anni, insieme al marito Michele Natale, anche lui nel settore delle telecomunicazioni, ha creato il blog che si chiama “Città Meridiane” e che racconta storie legate al territorio attraverso esperienze travel dentro e fuori i confini della Puglia.

“Come lo facciamo? Visitando i paesi uno per uno, coinvolgendo le Amministrazioni per un piccolo contributo, e poi raccontandoli sul nostro blog attraverso articolo completo di galleria fotografica per promuoverne le bellezze artistiche e naturali. L’iniziativa mira a riscoprire i borghi “dietro casa”, che spesso trascuriamo proprio perché troppo vicini e per questo scontati”.

Sul blog invece se ne racconterà la storia esaltando le peculiarità di ognuno per promuovere le identità locali dopo aver visitato i centri urbani uno per uno, chiacchierando con i Ciceroni locali, interagendo con Pro Loco e associazioni culturali.

L’obiettivo principale è quello di trasmettere non solo il patrimonio di monumenti e di storia, ma anche di far vivere a chi legge le atmosfere, gli odori, i sapori, i paesaggi e anche i colori e il calore di realtà da gustare con tutti i sensi.

Al momento, Ostuni e Otranto, due tra i più interessanti centri turistici pugliesi hanno già aderito insieme alla banca di Credito Cooperativo di Conversano che ha elargito a Città Meridiane un contributo per sostenere il progetto. Non resta che seguirli sul loro blog, dedicato a chi viaggia con i quattro zampe ma non solo, nei loro giri che non escludono altri territori oltre quelli pugliesi. L’appuntamento è su www.cittameridiane.it.