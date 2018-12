Puglia. Variabile con locali precipitazioni specie sui settori adriatici

Bari. Meteo Puglia: prosegue l’afflusso di correnti settentrionali sul basso versante adriatico che favorisce la genesi di locali precipitazioni dal mare in sconfinamento su coste e pianure prospicienti di Molise e Puglia. A fine giornata fiocchi di neve sul Gargano e rilievi molisani dai 700-800 metri. Temperature in generale calo, con estremi di 8°C e punte di 12°C. Venti tesi settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Adriatico e Canale d’Otranto da agitati a molto mossi.

MERCOLEDI’: l’alta pressione si indebolisce, favorendo l’arrivo di aria più umida responsabile di un lento aumento della nuvolosità dal pomeriggio con deboli piogge dalla serata. Nello specifico su Daunia, murge, Tavoliere e litorale adriatico settentrionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali; su litorale adriatico meridionale, litorale ionico e Salento cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di deboli piogge. Temperature minime in sensibile aumento, con estremi di 11°C; massime in aumento, con punte di 15°C. Venti deboli settentrionali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 850 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto da mosso a poco mosso.