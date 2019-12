Addio Davide Vannoni, “inventore” controverso metodo Stamina

Torino. E’ morto oggi a Torno, per un male incurabile,, l’inventore” del controverso metodo Stamina.

Scienziato politico, 53 anni, aveva sperimentato nel 2007 “una terapia in Ucraina e ritenendo di aver avuto degli inattesi benefici decide di importare questa cura alternativa in Italia”. “La sua idea è che le cellule staminali (in particolare quelle di un certo tipo, dette mesenchimali) possano curare diverse malattie, specie quelle neurodegenerative. Il metodo messo a punto da Vannoni non è pubblico e la richiesta di brevetto presentata negli Stati Uniti viene respinta”.

Lo riporta Repubblica.it.

METODO STAMINA

Il metodo Stamina è un presunto trattamento, privo di validità scientifica, realizzato dal comunicatore pubblicitario Davide Vannoni e proposto dalla Stamina Foundation, un’organizzazione da lui presieduta. Principalmente rivolto alle malattie neurodegenerative, si baserebbe sulla conversione di cellule staminali mesenchimali in neuroni.

La vicenda ebbe ampia copertura mediatica arrivando a condizionare la politica e magistratura italiane, intervenute, ciascuna nel proprio ambito, a seguito del clamore mediatico della vicenda; il metodo, proposto da Vannoni e basato sull’impiego di staminali, avrebbe dovuto curare malattie per le quali la scienza non aveva ancora trovato rimedio, ma le risultanze sperimentali non ne hanno mai provato l’efficacia e, sia gli esperti nominati dal Ministero della salute italiano che le inchieste della magistratura ne hanno determinato la non applicabilità medica; la vicenda giudiziaria si concluse con una condanna per truffa.

Il parlamento italiano, a seguito della pressione dell’opinione pubblica, avviò una sperimentazione nel maggio 2013; Umberto Veronesi, fra i tanti medici contrari al metodo, sostenne che il caso “ripercorre il canovaccio delle vicende Bonifacio e Di Bella“, cioè di sperimentazioni avviate sotto la spinta “della piazza” piuttosto che da criteri realmente scientifici. Il premio Nobel per la medicina Randy Schekman ha definito il “metodo Stamina” “criminale” e Davide Vannoni un “ciarlatano“.

Nell’ottobre del 2014 arriva la definitiva bocciatura da parte della commissione incaricata di valutare i presupposti per una sperimentazione.