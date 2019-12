Andria, precipita da cestello gru e muore

Un uomo è precipitato dal cestello di un’autogru mentre era al lavoro sulle luminarie di una chiesa ad Andria, in Puglia. Nell’impatto è morto sul colpo. Gli operatori del 118 sono giunti sul posto ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

L’incidente è accaduto alla periferia di Andria, davanti alla chiesa di sant’Andrea Apostolo. Sono in corso le cause della caduta dell’operaio, un 44enne del posto, Michele Ciommo, che è precipitato diversi metri prima di rovinare al suolo, forse a causa di un guasto alla macchina. Sull’accaduto indaga la Polizia di Andria, arrivata sul luogo dell’incidente insieme a Carabinieri e Polizia municipale. (ANSA).

Andria: cade dal cestello mentre lavora a luminarie e muore, cordoglio della Cgil Bat

Solidarietà e vicinanza alla famiglia dell’uomo morto stamattina ad Andria cadendo da un cestello mentre smontava le luminarie davanti ad una chiesa alla periferia della città. Il segretario generale della Cgil Bat, Biagio D’Alberto, una volta appresa la tragica notizia, nell’esprimere cordoglio ai parenti sottolinea “l’importanza del rispetto dei dispositivi di sicurezza durante tutte le attività lavorative, sempre e comunque. Indipendentemente da quale lavoro si stia svolgendo e in particolare in quelli più pericolosi”.

“Le dinamiche dell’incidente non le conosciamo, saranno le forze dell’ordine a chiarire come sono andati i fatti. Non sappiamo dunque cosa non abbia funzionato, l’unica certezza è che quest’uomo, uscito come ogni mattina di casa per andare a lavorare, oggi non tornerà più dalla sua famiglia. Su questo vorremmo che riflettessero tutti, sia chi deve garantite il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che gli stessi operai che devono pretenderne l’applicazione”, conclude D’Alberto.

Michela Alicino

Ufficio stampa Cgil Bat