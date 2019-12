Nel fine settimana gli uomini in divisa sono intervenuti su segnalazione della security. Come riportato da Cesenatoday.it gli agenti hanno bloccato, l’uomo, disoccupato si era impossessato di alcuni prodotti per la persona, in particolare

Il 57enne non aveva nessuna intenzione di pagare e aveva rimosso l’anti-taccheggio, prima di essere intercettato e denunciato.