Foggia, travolge un passante e fugge perchè senza assicurazione

“Carissimo Franco, egregio sig. sindaco, so quanto hai a cuore la nostra citta’ ed e’ per questo che spero tu possa leggere quanto mi e’ accaduto.Ci conosciamo da tantissimi anni e ti ho seguito e sostenuto in silenzio e sempre con stima e ammirazione.(zona San Pio X) e dovevo attraversare per salire a casa del mio ex suocero.

Prima di attraversare ho guardato a destra e sinistra e mi sono avviato. Dal parco giochi (circa 70-100 metri da dove ero io) ho notato un’auto che andava molto forte. ho allungato il passo e quando ero ormai a d un passo dal marciapiedi, quest’auto sbandando e frenando mi ha investito facendomi catapultare a terra. Frattura del femore, trauma cranico, trauma facciale e diverse escoriazioni. Natale rovinato, famiglia allo sbando e ALBERO ACCENDITI passato per la prima volta.

Penserai … capita, mi dispiace, l’importante e’ che lo possiamo raccontare. No Franco, chi mi ha investito dopo essere sceso dall’auto, dopo avermi chiesto scusa ha iniziato a urlare di non chiamare ambulanze e polizia, perche’ era privo di assicurazione e che avrebbe pagato lui. Per fortuna alcuni testimoni hanno chiamato il 118 e questo personaggio si e’ infilato in macchina ed è fuggito.

Preso la targa, fotografata da alcuni passanti e consegnata ai vigili urbani. Morale? L’auto è intestata ad una società fittizia e non si puo’ risalire al conducente. Questa non è la mia città, somiglia molto a Beirut, e intanto quell’uomo e chissa’ quanti altri sono mine vaganti che sfrecciano per la citta’. Spero tu possa prendere in considerazione quanto da me raccontato e farai fare un’indagine su queste strane societa’ … Ti auguro un sereno Natale”.