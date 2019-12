PUGLIA DESIGN AWARDS, la premiazione nello Spazio Murat

Una serata dedicata alla creatività e all’originalità, nel doppio e imperdibile appuntamento ideato e organizzato da Spazio Murat, la casa ideale di ogni artista nel cuore di Bari, nei cui spazi è possibile ogni scambio e contaminazione tra le arti.

Il doppio appuntamento è in programma il 12 dicembre a partire dalle 18. Si comincia con il quarto incontro con la rassegna Giri di Pensiero, curata e organizzata dallo Spazio Murat di Bari grazie al contributo di Banca Popolare di Bari, che vedrà stavolta ospiti i creatori del brand Kiasmo. Il brand salentino di Vincenzo d’Alba (designer), Francesco Maggiore (direttore creativo) e Mauro Melissano (ceo), nato nel 2011, fonde nel suo lavoro competenze di mondi affini: design, moda, arte e architettura, attingendo all’inesauribile bacino di cultura che è il Mediterraneo. Nella loro imperfezione e ambiguità, con riferimenti alla tradizione e ad un’innocenza perduta, le loro opere sembrano riaffiorare dalla stratificazione del tempo come frammenti di una lontana memoria, quasi come reperti archeologici riportati alla luce. Il materiale è trattato con sentimentalismo artigianale e le forme, situate tra l’arcano e l’arcaico, sono generate da una sorta di bisogno primario: il desiderio infantile di giocare e il bisogno di atti di fantasia.

A seguire, verso le 20, sono in programma la presentazione dei progetti finalisti della prima edizione dei Puglia Design Store Awards, e subito dopo la cerimonia di premiazione. Dai trenta iscritti la giuria ha selezionato sei finalisti per il contest ideato da Spazio Murat per premiare l’eccellenza di nuovi processi creativi orbitanti attorno al mondo del design e dell’artigianato di ricerca pugliese ha permesso di scoprire nuove proposte del design pugliese: Umberto Colasanto (Terlizzi), Antonio Barletta (Cisternino), Piattini d’avanguardia (Foggia), Giulio Torriello (Acquaviva delle Fonti), Cristiano Ferilli (Gagliano del Capo), Riccardo Bruno (Terlizzi).

Il vincitore/vincitrice dei PDS Awards 2019 riceverà una membership Easy per esporre e vendere le proprie produzioni all’interno e sull’e-commerce del Puglia Design Store. Inoltre, avrà a disposizione l’iscrizione gratuita per un anno al Distretto Produttivo ‘Puglia Creativa’. In chiusura verrà offerto un piccolo rinfresco con dj set a cura di Barbara Laneve.

Partendo dallo studio della tradizione, i candidati, la cui selezione si è conclusa da poco, hanno intrapreso interessanti percorsi intrisi di sperimentazione e ricerca, presentando prodotti di assoluta innovazione. Requisiti richiesti per la partecipazione al contest erano che il/la designer, la materia prima o la modalità di lavorazione fossero pugliesi o ancora che la sede di produzione fosse locale. La valutazione della giuria per la selezione dei sei finalisti ha rispettato i seguenti criteri: pertinenza del concept presentato con la filosofia del Puglia Design Store; apporto innovativo raggiunto con il progetto candidato; valenza e armoniosità estetica del design del prodotto stesso e dell’attenzione dedicata non soltanto alla funzionalità dell’oggetto ma anche alla sua sostenibilità.

Come dicevamo, la premiazione del vincitore del contest avverrà in concomitanza del quarto appuntamento della rassegna Giri di pensiero declinata in talk, spettacoli, mostre, laboratori, con personalità di spicco nell’ambito delle arti visive, della danza, dell’architettura e del design come protagonisti. Quale occasione migliore dunque che l’incontro dedicato al design con il talk a cura di Kiasmo, eccellenza del design di ricerca presente in Puglia per la presentazione dei finalisti e del vincitore del contest di design?

Di seguito il programma della giornata:

18:00 – Talk con Francesco Maggiore, Vincenzo D’Alba e Mauro Melissano, co-fondatori della società Kiasmo, a Spazio Murat. Il talk fa parte di “Giri di Pensiero”, una rassegna dedicata all’arte, al design, alla moda, alla danza e alla musica, declinata in diversi format quali talk, spettacoli, proiezioni e laboratori.

20:00 – Breve presentazione dei progetti candidati al concorso, tenuto dai sei designer finalisti dei Puglia Design Store Awards.

20:30 – Premiazione con consegna della targa celebrativa.

21:00 – Piccolo rinfresco e DJ Set a cura di Barbara Laneve.