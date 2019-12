San Severo. La pianista Anna Miernik suona Chopin

Un recital improntato sulla musica di Chopin, un viaggio musicale intenso ed emozionante quello dell’artista polacca che «è una delle poche artiste davvero straordinarie della giovane generazione. Una talentuosa promotrice della musica polacca», commenta Gabriella Orlando presidente dell’Associazione che st per concludere gli eventi del 2019, conciso con il 50,mo anniversario di attività.

In riconoscimento dei suoi successi artistici e accademici, Anna Miernik ha ricevuto numerose borse di studio. Le sue registrazioni sono state inoltre trasmesse da vari media e molte recensioni di suoi concerti sono state pubblicate sulla stampa specialistica internazionale. Tra le sinfonie di Chpin il grande rondò concertante in Fa Maggiore Op.14, una delle composizioni più giovani del noto autore dal carattere spiccatamente virtuosistico e nazionalistico.

Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Spettacolo dal Vivo Roma, la Regione Puglia – Assessorato dall’Industria Turistica e Culturale, la Città di San Severo – Assessorato alla Cultura, Resonance – Ritorni e sonorità fra arte, natura, cultura ed emozioni, FSC 2014-2020, Piiil Cultura Puglia e con l’Unione Europea.

Anna Miernik

Come solista e musicista da camera, si è già esibita in cinque continenti e in 24 paesi. Ha debuttato alla Carnegie Hall di New York (presso la Weill Recital Hall), nel novembre 2015, ed ha vinto numerosi premi nazionali e internazionali.

Nel 2013 ha tenuto 15 concerti – durante un tour in Australia, Nuova Zelanda, Canada e Stati Uniti – tra cui uno nella prestigiosa Sidney Opera House, così come in Calgary, Braisbane, Canberra, Melbourne, Ottawa, Perth e Wellington (NZ). Tra le molte altre città in cui si è esibita, si ricordano Roma e Bari (in Italia), Tbilisi (in Georgia), Yerevan (in Armenia), Almaty (in Kazakistan), Tel Aviv e Haifa (in Israele).

Nel 2013 si è diplomata all’Akademia Muzyczna di Cracovia, dopo aver completato i suoi studi nella classe di pianoforte del M° Andrzej Pikul, ed aver anche studiato con il M° Sławomir Zubrzycki (pianista, organista e liutaio). Ha inoltre partecipato a masterclass gestite da eminenti maestri, come Paul Badura-Skoda e Dina Yoffe.

Ha registrato il suo primo album nel 2014, incidendovi sonate per violino e pianoforte di J. Brahms e C. Franck.

Dal momento che il suo repertorio comprende opere di oltre 20 compositori polacchi (tra questi Chopin, Lutosławski e Szymanowski), l’artista le aggiunge usualmente nei programmi dei propri concerti, impegnandosi così attivamente nella promozione della musica polacca all’estero. Grazie a una personale passione per la moderna musica contemporanea, Anna Miernik ha preso parte anche a diverse première di numerose opere di compositori viventi (alcune delle quali a lei espressamente dedicate).