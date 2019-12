Uno dei Borghi più belli d’Italia.

Armoniosamente prorompente in un collinare paesaggio,

con la sua sfilza di case anticamente abbicate, svetta dal mare Adriatico Vico del Gargano, in provincia di Foggia.

Alla rustica disposizione di casupole si giunge dopo una serie di “accidentati” tornanti, ma caratteristici per gli autoctoni uliveti che fanno strada, che disseminano nell’aria, mentre scorre fluida dalle radici della terra nelle filiformi foglioline, l’aspra fragranza delle olive.

La bacca, produttrice d’olio, alimento peculiare del territorio, non è l’unico prodotto di qualità del raccolto villaggio. Primeggiano come frutti i tondeggianti agrumi, del genere arancia bionda, che il 14 febbraio si riversano nelle viuzze come se fossero luminarie e infestano d’arancio ogni cantuccio per festeggiare San Valentino, patrono del “Paese dell’Amore”.

Folcloristica è la tripartizione del Centro Storico in quartieri, dove il susseguirsi di restauratrici opere ha lasciato inalterato il loro pietroso scheletro.

Ogni freccetta indirizza in uno dei tre remoti rioni che si diramano in un groviglio di stradine, stimolanti anche per la labirintica pavimentazione.

Un intrico urbano da districare, mentre rapisce l’attenzione l’intreccio tra la palpabile ruralità e genuinità del posto, contaminato dall’arte del ricamo a mano, eseguita dalle oriunde signore sui gradini delle proprie abitazioni.

Come rosse fioriere sui balconi le tradizionali grate con i distesi pomodori, essiccati per riempire le conserve e contornare i piatti tipici.

Imboccando l’intrigante dedalo di tragitti l’intitolazione di una via sollecita ad affrontare una docile salita con il sospetto che qualcosa di ammaliante la riguardi.

Senza scaraventarsi tra il 1908 e il 1929 ( anni della sua costruzione), compare maestoso Il Palazzo Della Bella, voluto e innalzato dall’aristocratica famiglia fiorentina, di cui alcuni membri staccandosi dal tronco famigliare si insidiarono proprio nella garganica località.

C’era una volta,

anzi domina tutt’ora, avvalorando in ogni tempo la sua immutabile imponenza, un neogotico edificio che richiama strutturalmente lo schema di Palazzo Vecchio (emblema architettonico di Firenze) e appare decorato con cornici marcapiano.

Mentre le mura perimetrali e la Torre (con gli stemmi nobiliari ) sono coronate da un’intervallata merlatura.

Suscitano mistero e proibizione le appuntite finestre bifore della leggendaria e signorile residenza.

Poco più di un minuto è la durata del video per contenere la amenità di un Paese.

Un rifugio, un luogo di ritorno per i nativi che si allontanano e una continua riscoperta per quelli che restano e cercano di renderlo indelebile per chi decide di intrattenersi in un contenitore di storia e scorci.

