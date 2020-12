ASE Manfredonia: “Troppa grazia a Sant’Antonio!” (ATTO)

Una cosa è certa: l’operato di un manager va valutato dai risultati operativi in rapporto agli obiettivi dettati dalla proprietà , la stessa che controlla attraverso l’assemblea dei soci rappresentata dai commissari) dai revisori certificatori, etc., sempre nominati dai soci (commissari), oltre al controllo analogo esercitato dal comune che come di seguito vedremo diventare garbata imposizione. Se non un’ostacolo burocratico che per una S.p.A diventa letale, soprattutto in mancanza di risposte ed interlocuzioni veloci ed esaustive, come lamentato dall’A.U. La Cosa migliore è visionare i bilanci.

ATTO INTEGRALE > BILANCIO ASE SPA AL 31.12.2019

Dalle componenti di costi e ricavi ( pg5)ed alle note integrative (Pg 10) del bilancio 2019 traspare chiaramente una visione diversa. Se non opposta (forse i prodromi della rottura). Analizzando il conto economico in rapporto all’anno precedente si evince chiaro e tondo che il costo del personale e degli acquisti diminuisce in modo drastico quasi 1.500.000 in meno, (un milione cinquecentomila euro) che trattandosi di costi fissi hanno salvato l’azienda dal tracollo finanziario per il 2019 caratterizzato da minori entrate. Realizzando un utile e non una perdita di 114.656 come nella nota integrativa (Consigliata lettura) ribadito. Con questi risultati operativi, qualsiasi azienda privata, S.P.A. anche quotata in borsa, avrebbero gratificato il suo manager. Così non mi pare sia successo a Manfredonia. Il motivo del contendere è un credito dell’A.S.E. di euro 115.335,96 riferito alla fattura 301/2017 per il servizio prestato per conto del comune al mercato ittico. Questo credito veniva riconosciuto ed approvato anche dal comune nei bilanci 2017 e 2018 ed inserito nel piano di equilibrio finanziario, approvato dai commissari in data 17 marzo 2020.

Con questi presupposti l’avvocato Teta riceve l’incarico da a.s.e. per il recupero del credito, mettendo in mora il debitore (Comune di Manfredonia ) non escludendo un pignoramento delle casse o immobili comunali. Il 3 /9/2020 i commissari inviano all’A.s.e. una nota protocollata munito di un proprio parere legale, dove (contraddicendo i loro precedenti atti) ribadivano l’inconsistenza giuridica del credito vantato ed invitava a.s.e. a “ espungere “ dal bilancio detta cifra. Barbone non condividendo si adegua. E nelle note integrative allegate al bilancio (depositate e rese pubbliche ) rimarca la vicenda ribadendo responsabilità non sue.

I commissari sulla base della contestata perdita, e dal mancato incasso del credito che l’A.s.e ha nei confronti sempre del comune per la pulizia delle aree portuali di competenza dell’autorità portuale. Il mancato pagamento da parte dell’Autorità portuale è giustificato, secondo loro, portando a pretesto una morosità del comune per canoni demaniali del mercato ittico.

Quindi il comune e l’autorità portuale litigano e l’A.s.e non incassa. Eppure i commissari hanno nominato nel cda dell’autorità portuale un loro rappresentante. Con queste premesse la commissione delibera e mette all’incasso un ruolo suppletivo per il 2019 e per il 2020 emette un ruolo di acconto (preludio di futuri aumenti) di fatto caricando i cittadini i commercianti i professionisti le aziende di un extra costo non certamente connesso al servizio ricevuto.

In conclusione, il Comune (debitore) può “invitare” l’A.S.E. (creditore) di ”espungere“ dai suoi bilanci una cifra così importante. Pur avendo in atti ufficiali riconosciuto il debito. Senza chiedersi ed accertare se “la prestazione esiste è sia stata regolarmente eseguita”? Se si bisognava pagarla! se no bisognava attivare le autorità di indagine e controllo .

Penso che sia stata messa su una sottile opera dì ingegneria contabile. Qui il creditore ed il debitore difatti sono identici, con un artifizio si liberano i bilanci comunali da questo debito, invitando A.S.E. di espungere un credito accertato ed esigibile, che attraverso le cartelle settoriali della tari viene caricato sui dai cittadini.