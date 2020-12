Covid, ex sindaco pugliese medico di base in rianimazione

Bari, 10/12/2020 – (reubblica) “Io faccio il medico, è questo il mio lavoro”. Ubaldo Amati, 65 anni, in questi giorni lo ha ripetuto spesso al sindaco di Locorotondo Antonio Bufano. E infatti non si è tirato indietro quando nella Rsa Domus Sancta Familia, una casa di riposo nella cittadina della Valle d’Itria, è scoppiato un focolaio. Lui, ex sindaco, ma soprattutto uno dei medici di base del paese, aveva dato la propria disponibilità a prendersi cura degli anziani che hanno contratto il virus.

Ora Amati è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico. Ha contratto il virus probabilmente proprio assistendo i pazienti della struttura e nel giro di poche ore le sue condizioni sono peggiorate. In rianimazione, supportato dalla ventilazione assistita, sta provando a sconfiggere l'infezione. E' il primo cittadino Bufano ad informare dell'andamento dell'epidemia a Locorotondo e soprattutto nella rsa Domus Sancta Familia dove la diffusione del virus ha causato il decesso di quattro anziani e ora anche il contagio del medico. "Si tratta dell'ennesima triste conferma che dinanzi a questa sciagura, non possiamo permetterci nella maniera più assoluta di abbassare la guardia e deporre le armi" spiega il sindaco. (repubblica)