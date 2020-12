Foggia, Covid: Fiore “Pochissimi posti in riabilitazione in Puglia”

Foggia, 10/12/2020 – (ilfattoquotidiano) Molti pazienti ricoverati per Covid, soprattutto quelli rimasti intubati in terapia intensiva per settimane, hanno bisogno di interventi riabilitativi per recuperare le capacità respiratorie, motorie e neurologiche compromesse durante la fase acuta della malattia. Su questo sono d’accordo tutti gli specialisti. Peccato però che in diversi ospedali pubblici italiani i reparti di riabilitazione siano stati chiusi e i servizi ambulatoriali sospesi per evitare contaminazioni. Un discorso che vale non solo per i malati di Covid, ma anche per chi ad esempio ha avuto un ictus, un’emorragia cerebrale, un infarto o ha subìto un intervento chirurgico. Pietro Fiore, presidente della Simfer, la Società italiana di Medicina fisica e riabilitativa, insegna Medicina riabilitativa all’università di Foggia, per dare un’idea spiega qual è l’offerta pubblica attualmente disponibile in Puglia: “A Bari su 16 posti letto attivati oggi ne sono disponibili 7, a Foggia sono passati a 6 dai 10 di marzo, Lecce ne conta 20 ma al momento sono inattivi per Covid. Ne restano altri 10 a Taranto ma convertiti per l’assistenza Covid. Pochissimi posti dunque rispetto ai 4 milioni di abitanti”. È chiaro allora che ad assorbire gran parte della richiesta è il privato accreditato. Ancora di più adesso visto che, come dicevamo, diversi reparti di degenza nel pubblico sono temporaneamente fuori uso causa pandemia. (ilfattoquotidiano)