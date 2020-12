Foggia, rigettati ricorsi in Cassazione di Giuseppe e Lorenzo Spiritoso

(StatoQuotidiano, ore 20:15). Roma, 10 dicembre 2020. “Nel caso in esame, dal testo della ordinanza impugnata emerge che gli atti di organizzazione della rapina programmata nel dettaglio si erano concretizzati nell’individuazione: a) dell’obiettivo da depredare; b) del soggetto che, a volto scoperto, sarebbe dovuto entrare nell’esercizio commerciale e dall’interno spianare la strada ai complici travisati ed armati; c) dei soggetti (Giuseppe e Lorenzo Spiritoso, oggi ricorrenti) che avrebbero dovuto scoprire -ed effettivamente hanno scoperto- dove è collocato il pulsante di apertura dall’interno delle porte del locale, al fine di assicurare la fuga del gruppo di esecutori materiali; d) del fornitore e delle armi da utilizzare“.

Con due distinte sentenze di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione di Roma (Presidente: Matilde Cammino, data udienza: 05.10.2020) ha rigettato i ricorsi proposti nell’interesse di Giuseppe Spiritoso, nato a Foggia il 16/11/1956, e (con altra sentenza, come detto) di Lorenzo Spiritoso, nato a Foggia il 5/1/1981, contro l’ordinanza del 25/11/2019 del Tribunale di Bari che, in funzione di giudice dell’appello cautelare, adito -ex art. 310 cod. proc. pen.- dal pubblico ministero presso il tribunale di Foggia, ha riformato, applicando al ricorrente la misura coercitiva della custodia in carcere, l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale, che in data 17 giugno 2019 aveva rigettato la mozione cautelare in relazione ai reati di cui ai capi 10 (concorso in tentata rapina aggravata) e 11 (concorso nel porto e detenzione di armi comuni da sparo), in Foggia dal 30 novembre al 29 dicembre 2017.