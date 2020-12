Fratelli d’Italia insiste: “COVID, la Puglia va Commissariata”

Bari, 10 dicembre 2020. Commissariare la gestione e l’organizzazione del Covid in Puglia: è quanto al chiede premier Conte il gruppo regionale di Fratelli d’Italia in una mozione presentata al Consiglio regionale. Le 26 motivazioni saranno dettagliatamente illustrate domani, 11 dicembre, alle ore 11.30, in una conferenza stampa. E’ prevista la partecipazione dei capigruppo del centrodestra.

L’appuntamento è nella sede del Consiglio regionale (via Gentile, Bari), in una delle sale utilizzate per le Commissioni.