Incidente SS7 a Mesagne, un morto un ferito

Bari, 10 dicembre 2020. A causa di un incidente lungo la strada statale 7 “Appia” al km 699,800 a Mesagne in provincia di Brindisi, si è reso necessario chiudere momentaneamente la carreggiata in direzione Brindisi. Nel sinistro le cui cause sono in corso di accertamento, sono coinvolte due autovetture, che si sono scontrate frontalmente perché una di queste viaggiava contromano. Nell’impatto una persona è deceduta e l’altro conducente risulta essere gravemente ferito.

Per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi e pulizia del piano viabile il traffico viene deviato al chilometro 698,700 sulla sp 45.

Il personale di Anas e delle Forze dell’ordine sono sul posto per i rilievi e per la gestione della viabilità.