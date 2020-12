(StatoQuotidiano, ore 15:17). Manfredonia, 10 dicembre 2020. Danni per migliaia di euro per un cittadino di Manfredonia, vittima del divertimento becero dei soliti minori che girano indisturbati per le vie della città, divertendosi a danneggiare piazze, vetrine, autovetture.

Come racconta a StatoQuotidiano il cittadino, che ha presentato regolare denuncia alle Forze dell’Ordine, lo scorso sabato 5 dicembre 2020o, verso le ore 18.15, alcuni minori hanno posizionato una “bomba carta” vicino il mezzo di proprietà dell’uomo. “Lo fanno per divertimento, non ci sono altre cause. Rapine e danni caratterizzano la nostra realtà quotidiana, ai danni dei cittadini“.

Indagini in corso.