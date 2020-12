Foggia, 10 dicembre 2020. “La grande confusione creata dal presidente della giunta regionale Emiliano, che solo per motivi mediatici e non sanitari, decide dopo appena 24 ore di smentire il governo, in un tragico ping-pong “ zona arancione – zona gialla-zona arancione “, a danno della città di Foggia e di molti paesi della provincia, rischia di compromettere definitivamente la credibilità delle iniziative politico-sanitarie regionali e di compromettere definitivamente le attività degli operatori commerciali e di quelle della ristorazione, nonché dell’intero comparto economico di Foggia e della Capitanata”. Lo scrive in un una nota il consigliere comunale di Fdi Bruno Longo.

“Se il Governo decide di declassare la Puglia da zona arancione a zona gialla, lo fa sull’analisi scientifica elaborata dall’istituto Superiore della sanità, che valuta il pericolo del contagio sulla base di 21 rigorosi criteri. Se in base a questi criteri la Puglia viene definita a basso pericolo di contagio, Emiliano non può penalizzare una intera area socio-economica. Se Foggia poi si distingue e si è distinta per un numero relativamente elevato di contagi e di decessi, si chieda Emiliano cos’è che non ha funzionato nel sistema sanitario in tema di prevenzione e di assistenza sanitaria e di chi la responsabilità, senza vergognosamente e volgarmente scaricare la responsabilità del contagio sui cittadini e sui loro presunti comportamenti”.

In conclusione: “Intanto si esprime grande solidarietà agli imprenditori della ristorazione, al danno la beffa. E ‘ da irresponsabili ingannare l’intero comparto produttivo ed in particolare quello dei ristoratori, che hanno speso decine di migliaia di euro per poi ricevere la doccia fredda di un provvedimento da parte di Emiliano. La crisi economica è tale da non poter essere più ignorata e sublimata dalle istituzioni e dalla politica, ognuno faccia la sua parte, dal Comune alla Regione al governo centrale. Delle inefficienze sanitarie della regione Puglia, dei ritardi e delle incongruenze del Governo centrale e della necessità imprescindibile di affrancare, nel rispetto della salvaguardia degli equilibri di bilancio le categorie produttive dai tributi locali, si parlerà, a breve, in consiglio comunale in conseguenza di una mozione presentata dal sottoscritto ed altri consiglieri comunali, in data odierna”.