Manfredonia, in piazza la protesta dei commercianti e ristoratori: “Basta schizofrenia!” (VIDEO)

(StatoQuotidiano, ore 11.10). Manfredonia, 09 dicembre 2020. Stato di agitazione dei commercianti e dei ristoratori, dopo l’emissione dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale pugliese, Michele Emiliano, di indicare 20 Comuni della Puglia (14 in Capitanata) quali “aree arancioni”.

Di seguito la lettera – protesta dei commercianti – ristoratori di Manfredonia. Stamani in Piazza del Popolo il sit-in e la manifestazione di protesta.

GESTORI DI ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEL COMUNE DI MANFREDONIA

Egregio Signor Presidente,

E’ la prima volta che proviamo ad interloquire con i rappresentanti politici della nostra nazione per manifestare, da cittadini elettori e da commercianti, il nostro totale dissenso rispetto allo scenario decisionale, palesatosi nel mese di Dicembre, per le nostre attività produttive.

Le voci dei commercianti e dei ristoratori di Manfredonia (Foggia), piccolo Comune della Regione Puglia, devono essere ascoltate, perché da cittadini abbiamo il diritto di esprimere le nostre opinioni e il totale sdegno di fronte a tutto quello che sta accadendo.

Arriviamo al centro della questione:

da DPCM del 3 novembre 2020 la Regione Puglia è stata classificata in zona con Scenario di elevata gravita “ arancione ” di conseguenza, diligentemente, tutti noi abbiamo applicato ogni restrizioni del caso.

la Regione Puglia è stata classificata in zona con Scenario di elevata gravita “ ” di conseguenza, diligentemente, tutti noi abbiamo applicato ogni restrizioni del caso. con DPCM del 3 dicembre 2020 e succ. Ordinanza 05 dicembre 2020 (a firma del Ministro Speranza), sono state illustrate le nuove misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid-19, che sulla base di valutazioni dello stato epidemiologico, hanno classificato la nostra Regione “ gialla ”.

Convinti di poter respirare, commercialmente ed economicamente parlando, ridiamo posti di lavoro ai nostri dipendenti, acquistiamo merce deperibile e non, accettiamo prenotazioni ed ordinazione, il tutto nel rispetto dei protocolli di sicurezza ANTI-COVID in vigore per la zona “gialla”.

La speranza di “rivivere” si palesa come totale utopia, in quanto dopo soli 2 gg dall’Ordinanza del 05/12/2020 viene emessa Ordinanza n. 448 della Regione Puglia, a firma del Presidente Michele Emiliano, che colloca in zona arancione diversi Comuni della Capitanata fra cui Manfredonia. Non siamo tecnici e non ci permettiamo di commentare la curva ed i numeri stimati, però questa decisione è totalmente irrazionale. Siamo consapevoli che i DPCM sono immediatamente esecutivi e pertanto lasciano poco tempo a noi operatori di poter ripartire o bloccare un’attività, nonostante ciò, ci siamo sempre adeguati alle normative vigenti. Questa volta per noi è stato altamente deleterio, dato che abbiamo subito un avvio, con tutto ciò che ne consegue, con battuta d’arresto a soli 2 gg dalla ripartenza.

Patiamo le conseguenze della mancata collaborazione e comunicazione tra Stato e Regione.

Una situazione di continuità sarebbe stata la giusta soluzione risparmiando perdite in termini di costi per inutili approvvigionamenti. Inoltre risulta illogica la scelta di classificare ARANCIONI solo alcuni Comuni della stessa provincia, senza aver interpellato i SINDACI O COMMISSARI PREFETTIZI dei Comuni interessati dall’ordinanza, rendendo LA PUGLIA l’unica Regione “MACULATA”.

Tali decisioni stanno alimentando la tensione sociale di questo periodo e la mancanza di fiducia nelle istituzioni. Tutto il nostro territorio, da decenni già in proclamata difficoltà, rischia di essere condannato irreversibilmente ad una crisi economica e sociale. Una catastrofe economica e sociale che va evitata con tutte le forze possibili e mettendo in campo strumenti e aiuti concreti ed immediatamente efficaci.

Tutti noi passiamo la maggior parte della nostra vita nelle attività, a volte facendo subentrare figli/ mogli in una gestione familiare, costruiamo decennali rapporti con i dipendenti, siamo il motore del PIL, rispettiamo tutte le regole in materia igienico-sanitaria e del lavoro, paghiamo le tasse, siamo soggetti ai vari controlli degli Enti preposti.

AMANDO il nostro lavoro tutto questo non è un sacrificio ora però, Le chiediamo di AMARE NOI E LE NOSTRE FAMIGLIE, I NOSTRI DIPENDENTI, IL NOSTRO COMUNE, LA NOSTRA REGIONE.

Siamo tutti sulla stessa barca, ma vi è l’esigenza di remare tutti in una stessa direzione, SIAMO DISPERATI abbiamo bisogno di riconquistare la libertà e la dignità lavorativa molto compromesse. Per questi motivi i sottoscritti firmatari, tra cui ci sono anche professionisti e consulenti del settore, Le chiedono di prendere il immediatamente provvedimenti concreti, di mettere a disposizione del settore strumenti economici e aiuti che sostengano fattivamente il tessuto economico del nostro territorio, le piccole e medie imprese del settore del commercio e della ristorazione che sono la base dell’economia del nostro Comune. Stiamo vivendo una situazione unica ed eccezionale SUL TERRITORIO NAZIONALE, UNICHE ed ECCEZIONALI dovranno essere le misure di aiuto. Siamo nella stessa tempesta, evitiamo insieme che in futuro si concretizzino altre situazioni simili”, concludono.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia 10.12.2020