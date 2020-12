Manfredonia, PD: “Bene Regione: stanziati 20 milioni per i ristori”

Manfredonia, 10/12/2020 – “Negli ultimi giorni alcuni comuni della Provincia, tra cui quello di Manfredonia, nel giro di poche ore, sono passati da zona arancione a zona gialla e poi, nuovamente a zona arancione. Comprendiamo le problematiche che tali scelte hanno provocato ai nostri cittadini, primi tra tutti i ristoratori ed operatori turistici per gli effetti sulle loro attività, già messe a dura prova da tutti questi mesi di pandemia e dai tanti sforzi già profusi per adeguare le proprie strutture alle misure di contrasto e contenimento al diffondersi del virus.

In un clima teso come quello che stiamo vivendo negli ultimi giorni, è necessario continuare a porre le dovute misure di contenimento della pandemia. Bene ha fatto la Regione Puglia a stanziare ulteriori 20 milioni di euro a sostegno dei ristoratori colpiti dalle nuove misure.

I dati parlano chiaro, nonostante il calo dei contagi, dobbiamo continuare a mantener alta l’attenzione per non disperdere i sacrifici fatti finora. Il Covid-19 ci sta portando via i nostri cari. Per cui l’impegno è quello di evitare assolutamente la terza ondata. Sarebbe devastante. Restiamo vicini a quanti stanno vivendo condizioni di disagio, che siano esse sociali o economiche. Il Partito Democratico di Manfredonia continuerà a restare al fianco della città, intensificando il lavoro di ascolto delle singole istanze che emergono dalle categorie più colpite da questa triste pandemia”.