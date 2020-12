“Morte di Roberto Consiglio una grave perdita per la sinistra”

Foggia, 10 dicembre 2020. La scomparsa di Roberto Consiglio è una grave perdita per la sinistra e il movimento democratico di tutta la Capitanata. Storico dirigente del Partito comunista arrivat, giornalista fortemente impegnato in un periodo di forte fermento ma anche di rischio per il paese a causa della crescita di gruppi eversivi che tentavano invece di sovvertire l’ordine democratico negli anni 70, è stato anche il cronista di tante lotte e battaglie del mondo del lavoro in questa terra, riportate sulle pagine del quotidiano l’Unità.

Ma voglio ricordare anche il suo essere poliedrico, l’interesse non solo per la politica e il giornalismo ma anche per la cultura, per lo spor,e per il volontariato e per l’ambiente. In qualità di consigliere comunale nella città di Foggia si impegnò fortemente per sostenere le istanze della società civile.

È stato un punto di riferimento per la sinistra, ancorato a valori solidi ma anche aperto e attento a quanto di nuovo si muoveva nella società, aperto e attento alle istanza del mondo giovanile. Lo ricordiamo con affetto e rivolgo ai suoi cari sentimenti di profondo cordoglio e vicinanza, a nome di tutta la nostra organizzazione.