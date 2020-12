Nuova sede per la clinica Villa Serena e Centro Medico di via Rosati

Il Gruppo Telesforo comunica che a partire da Gennaio 2021 la clinica Villa Serena di viale Europa e il Centro medico Telesforo di via Rosati, si trasferiranno nella nuova sede del San Francesco Hospital in viale degli Aviatori vicino all’Ipercoop.

La nuova e modernissima struttura accorperà le attività del Gruppo in un’unica sede in grado di offrire servizi sempre all’avanguardia con la massima attenzione per i pazienti.

All’interno della struttura vi sarà anche un bar pasticceria di consolidata qualità e professionalità firmata “Terzo Millennio”.