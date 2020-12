Rimedi per capelli che cadono: cosa bisogna sapere sulla calvizie

Perché sulla calvizie circolano tante notizie infondate e parecchi luoghi comuni a cui credono in molti?

Non è facile rintracciare le origini dei falsi miti sulle cause della caduta dei capelli, per questo è utile consultare l’infografica “La calvizie in Italia e nel resto del mondo” del Centro Tricologico Istituto Helvetico Sanders, realizzata per divulgare dati aggiornati e informazioni corrette su questo fenomeno.

Le statistiche sulla calvizie in Italia e all’estero

E’ interessante scoprire le differenze fra un paese e l’altro, anche se talvolta si tratta di piccole percentuali: l’Italia, ad esempio, è al settimo posto con il 39% nella classifica dei Paesi con più calvi. Il primato appartiene alla Repubblica Ceca, che ha il 42,79% della popolazione maschile affetta da calvizie.

Le differenze più profonde sono a confronto con i Paesi asiatici, poiché per ragioni genetiche, la calvizie è poco diffusa. Ad esempio in Cina solo il 20% della popolazione soffre di questo problema, poiché negli asiatici è l’enzima che converte il testosterone in DHT, ossia diidrotestosterone, causa della perdita di capelli, è meno attivo e quindi non comporta le stesse conseguenze che colpiscono i popoli occidentali.

Nel caso dell’Italia, occorre aggiungere che il 13% delle donne è colpito da questo fenomeno e che per moltissime persone (il 65% del totale degli intervistati in un sondaggio) la calvizie è ritenuta l’inestetismo peggiore. Probabilmente è anche per questo che sono in aumento i trapianti, rimedi realmente efficaci per chi vuole tornare ad accarezzare la propria chioma.

Quanto influiscono i fattori genetici sulla calvizie?

La risposta a questa domanda è: moltissimo, senz’altro più degli stili di vita che comunque giocano un ruolo nel causare o aggravare la caduta dei capelli.

Esiste una predisposizione genetica alla calvizie e in particolare per questo fenomeno si parla di fattori poligenici, poiché è causata da molti geni diversi che si ereditano da entrambi i genitori.

Questo non vuol dire che non si possa risolvere, infatti, nello scorso anno, circa 100.000 persone in Italia hanno deciso di fare un trapianto di capelli. Questo dato rispecchia quanto accada anche all’estero, poiché sappiamo che i trapianti sono aumentati del 13% e quindi c’è una diffusa consapevolezza del tipo di problema e del come risolverlo.

Le più note notizie false sulla calvizie

Sono così numerose le fake news sulla caduta dei capelli che può essere difficile districarsi fra i falsi miti, le convinzioni errate e le vere e proprie bufale.

Nell’infografica sono segnalate le 5 più celebri, tra cui il fatto che usando spesso gel e lacche si rovinino i capelli (in realtà non c’è prova di questo), l’idea che indossando il cappello si possa favorire la caduta dei capelli (è un luogo comune non veritiero), oppure che lavare spesso i capelli possa danneggiarli (una falsità se non in casi molto particolari).

In altre parole, è importante fare chiarezza sulla calvizie con dati precisi e informazioni verificate, l’unico modo per contrastare con efficacia le convinzioni sbagliate che circolano da molti anni su un fenomeno che interessa milioni di persone. (nota stampa)