Un tuffo nel mondo dell’eSport

Il gioco è da sempre uno dei principali passatempi, molto comune sia nel contesto familiare che nel gruppo di amici o conoscenti. Il gaming soprattutto negli ultimi anni si è davvero evoluto grazie allo sviluppo non solo delle piattaforme videoludiche, senza le quali effettivamente non si potrebbe giocare, ma anche delle piattaforme di streaming, attraverso le quali i vari gamers condividono i loro contenuti.

Il fenomeno del gaming diventa talmente diffuso che iniziano a crearsi dei veri e proprio tornei: nasce l’eSport. Il termine eSport, Sport Elettronico, indica tutte quelle discipline legate all’utilizzo di videogiochi in maniera competitiva. Ogni anno ormai in tutto il mondo si organizzano dei veri e propri tornei in cui i vari partecipanti si sfidano in giochi di qualsiasi tipo, il tutto con la presenza di un pubblico, degli arbitri, dei commentatori e, ovviamente per essere un torneo che si rispetti, anche di un premio in denaro.

Quando si pensa agli eSport, si fa riferimento soltanto agli eventi degli ultimi tempi, dimenticando che, in realtà, la loro storia ha alle spalle una cinquantina di anni. La prima competizione organizzata di videogiochi di cui si abbia conoscenza fu un piccolo torneo di Spacewar svolto nel 1972 all’Università di Stanford con una ventina di partecipanti, sponsorizzato da Rolling Stone che offrì come primo premio un abbonamento annuale alla rivista.

Negli anni 90’ il tutto venne implementato dai PC, dando vita a giochi rimasti nella storia dell’industria videoludica. Saranno poi i primi anni del 2000 a segnare la svolta. In che modo? Attraverso l’introduzione di servizi che permettono ai giocatori di tutti il mondo di scontrarsi, comunicare e giocare insieme direttamente dalla propria cameretta.

Gli ultimi vent’anni sono considerati l’età moderna degli eSport, che hanno rinnovato l’industria e concretizzato questo fenomeno mondiale. Il forte aumento di competizioni con montepremi anche di cifre vicine ai 2 milioni di dollari ha portato alla creazione di leghe professionistiche in ogni paese del mondo e alla costituzione di squadre professionistiche.

Il gaming e in particolare l’eSport hanno permesso la nascita di nuove aziende (come Artematica) ma anche di nuovi rami di aziende già esistenti (come ad esempio Starcasinò che recentemente ha aperto un canale Youtube incentrato sul gaming). Anche numerose società sportive di spicco hanno creato le loro divisioni di eSports: queste ultime hanno iniziato a spostarsi verso un modello di business legato all’intrattenimento, che permette loro di riposizionare il loro marchio e contemporaneamente di coinvolgere sempre di più le giovani generazioni ad esperienze legate alla loro squadra del cuore. (Nota stampa)