Vieste, approvato progetto “Parco urbano sportivo multifunzionale”

Vieste, 10/12/2020 – Su proposta dell’assessore allo Sport, Dario Carlino, la giunta comunale ha approvato un progetto per la realizzazione di un “Parco urbano sportivo multifunzionale” con l’intento di creare spazi di aggregazione e condivisione per i giovani, e non solo, della nostra cittadina e dare una definitiva sistemazione al quartiere.

Il progetto, redatto dal dirigente del Settore tecnico comunale, ing. Vincenzo Ragno, prevede una spesa complessiva di circa 314 mila euro, finanziato con muto da contrarre, una volta recepiti tutti i pareri, con il Credito Sportivo.

Il parco, di circa 3500 mq, sarà caratterizzato da un percorso esterno che ne delimiterà l’intera area all’intero della quale si trovano uno skate Park, utilizzabile anche da BMX, un campo da basket regolamentare, un’area verde che occupano circa 1750 mq fruibile sia come area relax che come area sportiva per Tackfit e per finire un’area per l’agility dog (circa 700 mq). Il tutto contornato da lampioni di altezze differenti posti su entrambi i percorsi che illuminano, in maniera uniforme, i diversi spazi funzionali presenti sull’intera superficie del parco urbano.

L’idea, come riferisce l’assessore Carlino, nasce dalla considerazione che la realizzazione di aree sportive comunali di libero accesso, una volta finita questa emergenza sanitaria, serviranno a far svolgere attività motoria a tanti giovani che, con la loro presenza costante, garantiranno anche un controllo delle aree.

Bisogna crescere culturalmente per capire che il rispetto del bene pubblico dipende da tutti e rispettando il bene comune si rispetta anche se stessi.