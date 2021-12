(nota stampa). Poco fa, dopo un condiviso confronto con le forze di coalizione e la Protezione Civile sull’aumento dei casi e del rischio contagi in città, ho firmato con urgenza l’ordinanza che prevede l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto in determinati luoghi dove è più alto il rischio di assembramenti .

L’ordinanza entrerà in vigore dalle ore 06.00 dell’11/12/2021 sino alle ore 24.00 di 06/01/2022, nelle vie e piazze come sotto individuate e riportate :

Inoltre, tenuto conto dell’Ordinanza del Ministero della Salute 22 giugno 2021, è disposto l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie all’aperto in tutte le altre zone in cui si determina un’affluenza di persone tale da non garantire il distanziamento interpersonale – quali ad esempio altre vie dello shopping, luoghi di aggregazione, mercati, mercatini natalizi, fiere di vario genere, esposizioni e qualsiasi altro evento organizzato per le festività natalizie all’aperto – e comunque ovunque si configurino assembramenti o affollamenti.