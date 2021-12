StatoQuotidiano.it, Manfredonia, 10 dicembre 2021. “Non so se per il Sindaco non sono una persona perbene. Sono stato reso incandidabile per delle foto con una persona all’epoca incensurata. Nessuna mia azione ha condizionato l’amministrazione e questo emerge chiaramente dalla relazione della commissione d’accesso“.

Lo dice in una nota il già assessore e vice-sindaco del Comune di Manfredonia, Salvatore Zingariello.

Poi commentando un recente comunicato dell’attuale sindaco di Manfredinia, Gianni Rotice: “Si parla di un’amministrazione di centro sinistra, e poi si dice ‘senza distinzione tra maggioranza ed opposizione’. La mafia c’è! Va combattuta. Ma il tema pochi lo hanno affrontato, tanti un po’ per convenienza hanno preferito puntare il dito e ancora lo fanno, solo per STRUMENTALIZZARE il tutto. E queste dichiarazioni mi preoccupano ancor di più. La vedo male”.