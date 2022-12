A Vico del Gargano un albero fatto all’uncinetto dalle donne del paese

Vico del Gargano (Foggia), 10/12/2022 – Un coloratissimo albero fatto da 1400 mattonelle di lana, ognuna ricamata interamente a mano, l’albero, posizionato in via largo Terra (centro storico), è alla portata di tutti.

“Vi sveliamo i volti di chi ha realizzato questo meraviglioso cimelio. – viene riportato sulla pagina Facebook Auser Insieme Nuova Vita Vico del Gargano – È un’opera d’arte, un lavoro straordinario di uncinetto, realizzato da volontarie e soci, che non hanno sprecato nulla, a partire dagli avanzi di stoffe e tessuti.

Un albero di Natale alto 4.5 metri con la bellezza di 1400 mattonelle quadrate di lana, ognuna delle quali ha dietro una mano che l’ha tessuta e una storia che la racconta. Per giungere a questo risultato ci sono voluti mesi di lavoro a uncinetto, tempi per la realizzazione del telaio, per il montaggio, per cucire tutte le mattonelle alla struttura. L’albero, posizionato in via largo Terra (centro storico), è alla portata di tutti.

Il progetto di realizzare un albero con Granny Square, già realizzato in altri paesi d’Italia e d’Europa, è nato l’inverno scorso dall’idea di Angela, nonché socia della nostra associazione. Il merito per questo cimelio è da riconoscere a: Carlo, Caterina, Maria, Antonietta, Libera, Angela, Vittoria, Eleonora, Mattea, Grazia e tante altre. Un proverbio africano recita: Da soli si cammina veloci, ma insieme si va lontano”.

A cura di Vittorio Agricola