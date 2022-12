Arrivano le nuove bombe nucleari dagli USA, anche sui caccia dell’Amendola

FOGGIA, 10/12/2022 – Il dado è tratto. Il dado è tratto. Le nuove bombe nucleari tattiche statunitensi B61-12 a gravità potenziata saranno dispiegate in Europa entro la fine del 2022, tre mesi prima del programma stabilito da Washington con i suoi partner della NATO.

Si tratta di una dimostrazione di forza che alimenta pericolosamente le già alte tensioni con la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina. A molte di armi saranno ospitate nei bunker di cinque Paesi: Belgio (base aerea Kleine Brogel), Germania (Buchel), Olanda (Volkel), Turchia (Incirlik) e Italia (aerodromi di Aviano-Pordenone e Ghedi-Brescia). Le nuove bombe, variante modernizzata delle vecchie B61, avranno potere di distruzione regolabile, con quattro opzioni selezionabili a seconda del bersaglio da suonare.

Rispetto andato bomba “madre”, il B61-12 sarà guidato da un sistema satellitare e potrà penetrare nel sottosuolo per esplodere in profondità. The National Nuclear Security Administration, l’agenzia del Dipartimento dell’Energia statunitense preposta alle scorte di armi nucleari, ha annunciato nel novembre 2021 i cacciabombardieri che verranno utilizzati per sganciare le nuove armi atomiche: il Panavia PA-200 “Tornado”, il F -15 “Eagle”, l’F-16 C/D “Fighting Falcon”, il B-2 “Spirit”, il B-21 “Raider” e il nuovo F-35A “Lighting II” anch’essi acquistati dall’Aeronautica Militare e schierato sulla base di Amendola (Foggia).

La US Air Force immagazzina attualmente circa 100 bombe nucleari in Europa, in calo rispetto alle 180 del 2010 e alle 480 del 2000. Nell’ultimo decennio, la ristrutturazione e l’incertezza sulla Turchia hanno ridotto l’inventario.

In totale, a Ghedi e Aviano dovrebbero essere ospitate tra le 30 e le 50 bombe B61-12, e nei due aeroporti Nato sono in fase di completamento i lavori di “rinforzo” dei bunker atomici. A Ghedi ha sede il 6° Stormo dell’Aeronautica Militare, dotato di Tornado a propulsione nucleare ma da tempo addestrato con cacciabombardieri F-35 di quinta generazione.

di Antonio Mazzeo.

fonte: Tlaxcala