Cinema: Pluvial Allusion e Cherry Blossom’s Elegy – Madeleine Castalie Delore

Manfredonia (Fg), 10 dicembre 2022, (OrdeTV.blogspot.com) – Il Sipontum Arthouse International Film Festival ospita una sezione dedicata ai progetti degli studenti (degli studenti di cinema o degli studenti che si cimentano con la realizzazione di un audiovisivo, ma anche progetti nati in seno alle scuole di ogni ordine e grado, in giro per il mondo). I progetti studenteschi rappresentano un cinema “in divenire”, un cinema alla ricerca di se stesso, qualche volta lontano dalla perfezione, altre volte alla ricerca spasmodica di una perfezione cinematografica (qualunque cosa questo voglia dire). Molto spesso questo cinema ha una voce singolare, una luce particolare che ci fa immaginare come sarà il cinema di domani. Il Sipontum Arthouse Internetional Film Festival ha un’attenzione particolare per questa sezione perché conserva la segreta ambizione di scoprire le voci di domani, quei giovanissimi artisti in erba che “rischiano” di sbocciare pienamente da un momento all’altro.

Tra queste voci particoli troviamo la giovane filmaker americana Madeleine Castalie Delore che ha presentato al festival due lavori di cui discuteremo in queste righe; contraddistinto da un delicato tocco poetico e introspettivo, il cinema di Madeleine viaggia tra le sperimentazioni cinematografiche (sia tecniche che linguistiche) e viaggi interiori, reali e metafisici. Tra amabili resti e oggetti che fanno da tramite per i rapporti interpersonali, tutto può assumere senso se concediamo la dovuta attenzione. Un cinema fatto soprattutto di immagini e suoni piuttosto che di trame “forti”, di giustapposizioni repentine e dialoghi strani su sguardi che vanno oltre il visibile. Su questi elementi si basano i due film che discutiamo in questa sede e che rappresentano un inizio incoraggiante e una voce cinematografica che, a nostro avviso, vale la pena ascoltare.

Ne abbiamo parlato con la regista Madeleine Castalie Delore.

1. Gli oggetti: nel tuo film sono elementi attivi, mettono in moto un “discorso interiore” ma ancor più mettono in relazione i personaggi (la scatola per Pluvial Allusion, i fiori per Cherry Blossom’s). Sei d’accordo? Cosa puoi dirci su questo punto?

In Pluvial Allusion, la scatola è qualcosa che unisce i due personaggi principali. I due protagonisti di Pluvial Allusion sono persone isolate che forse non se ne rendono nemmeno conto. Quindi, in sostanza, la scatola simboleggia il bisogno innato delle persone di connettersi con gli altri, motivo per cui il contenuto della scatola, alla fine, è un riflesso fisico dei due personaggi principali che condividono lo stesso spazio. Questo è anche il motivo per cui alla fine c’è un passaggio dal bianco e nero al colore. Per quanto riguarda Cherry Blossom’s Elegy, i fiori ricordano alla protagonista che la morte è inevitabile. Questo film per me è stato un modo per esplorare quella che è la mia relazione e il mio processo di pensiero con la morte, e ho scelto un mazzo di fiori come oggetto importante nel film perché mi sento un po’ triste quando un mazzo di fiori che qualcuno mi ha regalato comincia a morire. Arrivo al punto in cui i fiori marci restano sul mio tavolo per settimane perché sono troppo sentimentale per buttarli via. Quando ho riflettuto su questo tipo di comportamento, mi sono resa conto che il mio rapporto con la morte non è molto sano (ancora più con l’eccessiva esposizione alla morte che tutti hanno avuto durante l’epidemia di COVID). Credo che l’espressione artistica sia un buon modo per incanalare e trasformare il dolore, cosa che la protagonista della storia fa appendendo il bouquet a testa in giù per asciugarlo e conservarlo alla fine del film. Naturalmente, so che gli spettatori porteranno le proprie connotazioni su cosa significhi per loro un mazzo di fiori, e ho voluto lasciarlo abbastanza aperto così da consentire agli spettatori di portare le proprie esperienze nel film e trarre conclusioni significative per loro. Questo è uno dei motivi per cui ho fatto la scelta di non includere molti dialoghi nel cortometraggio.

2. Lo stile registico, soprattutto nell’aspetto tecnico, richiama una certa “artigianalità” avanguardista e sperimentale. Sei d’accordo?

Per Pluvial Allusion, sono stata specificamente ispirata dai film della Nouvelle Vague francese. La colonna sonora del film è stata scritta da un amico di famiglia e musicista della San Francisco Bay Area, Tony Corman, prima che la sceneggiatura fosse scritta. (A proposito, ecco un link al suo sito web: https://www.tonycorman.com/) Quando ho ascoltato la traccia, aveva una sorta di atmosfera retrò, motivo per cui ho gravitato verso quello stile. Gli elementi specifici che mi piacciono dei film della Nouvelle Vague francese sono i jump cut e le riprese lunghe e contemplative. Per Cherry Blossom’s Elegy, volevo davvero sperimentare tecniche miste e trame diverse. La scena delle figure di carta che danzano nel vuoto è stata specificamente ispirata visivamente al gioco horror indie giapponese “Yume Nikki”, e la scena della spiaggia e del giardino è stata ispirata da un altro gioco indipendente chiamato “Hylics”. Dato che per ora l’argomento di ciò che accade dopo la morte ci è inconoscibile, ho pensato che sarebbe stato opportuno esplorare quell’argomento con metodi che non conosco e, in questo caso, ho scelto l’animazione in stop-motion. Inoltre, una ragione più superficiale è perché volevo fare un film con cui potessi mettermi alla prova, che potesse essere il mio film di tesi di laurea. Ho una maggiore esperienza con l’editing video, quindi ero entusiasta di vedere come avrei potuto applicare le mie capacità per provare l’animazione e la composizione in Adobe After Effects. Volevo che i segmenti di persona con il personaggio principale fossero un po’ un ponte tra i segmenti più “surreali”, in modo che il pubblico avesse il tempo di pensare a cosa sta succedendo nel film o provare a capire come il personaggio principale potesse sentirsi. La mia intenzione originale con la prima scena era di far sembrare il film un lavoro sentimentale, un film romantico, ma i dialoghi e il comportamento dei personaggi sono un po’ strani, cosa che prepara il cambio di tono.

3. Hai una formazione specifica nel cinema (Wagner College). Quanto i tuoi studi ti hanno aiutato ad affinare e far sbocciare la tua vera personalità cinematografica?

Il programma cinematografico al Wagner College è relativamente nuovo. Tuttavia, i professori erano molto competenti e disponibili e hanno fatto molto per gli studenti, anche se gli studenti nelle loro classi non erano laureati in cinema. In qualità di specialista in cinema alla Wagner, ho imparato molto di più sul processo di realizzazione di un film e sui passaggi che devi compiere per completare un film. Penso che la cosa in cui ho trovato più valore riguardasse la parte artistica del cinema piuttosto che gli aspetti tecnici. Poiché Wagner è una scuola di arti liberali, le lezioni che ho seguito sia nella specializzazione che al di fuori della specializzazione in cinema mi hanno istruito su molti diversi tipi di film e diverse forme d’arte e filosofie che sapevo di poter applicare al mio cinema . Penso che questo mi abbia davvero aiutata a rimanere di mentalità aperta come artista e mi ha aiutato a sperimentare diversi “modi” raggiungendo risultati che altrimenti non avrei pensato di raggiungere. Ad esempio, ammetto di non essere una gran lettrice di libri, ma molti dei messaggi importanti che ho portato via da un corso sulle ricerche spirituali in letteratura (che ha avuto tonnellate di letture) in realtà mi hanno aiutato a trovare alcuni delle immagini in Cherry Blossom’s Elegy.

4. Il tuo cinema è poetico, è meditazione profonda sul senso della vita, è voglia di poter emozionare con immagini e suoni. Quanto è importante per te la dimensione narrativa nel tuo cinema?

È davvero carino da parte tua, quindi grazie! Quando realizzo film, cerco di esprimere il più fedelmente possibile il modo in cui vivo le cose dentro di me e trasporlo con il video e il suono. A volte è un po’ impegnativo dato che sto ancora imparando il lato tecnico delle cose. In Pluvial Allusion, il dialogo tra i personaggi è un po’ più importante perché inconsciamente cercano di trovarsi l’un l’altro, ma alla fine, volevo che i punti della trama in questo film fossero più impliciti/metafisici e vagamente connessi poiché tutti gli eventi della trama che avvicinano i personaggi sono strane piccole coincidenze. Puntavo decisamente su Pluvial Allusion per essere un po’ surreale. Direi che Cherry Blossom’s Elegy è più un tour guidato del filo dei pensieri del personaggio principale. Questo film è stato davvero un modo per me di elaborare e tradurre le mie esperienze con la morte e le visioni che ho avuto nei miei sogni, visioni di persone care che sono morte, in un video. Direi che in questo film ho decisamente dato la priorità alle immagini rispetto alla narrazione. La scena del vuoto per me rappresentava la disperazione e la paura che circondavano la scala insondabile e l’ignoto associato alla morte. La scena della spiaggia era una rappresentazione di persone care morte che ho visto nei miei sogni (anche la frase che il protagonista dice all’inizio: “Quando ti rivedrò?” è anche una sorta di riferimento a questo). La scena del giardino rappresenta un ponte tra gli aspetti spirituali della vita e della morte e la fisicità, così come le qualità di trasformazione e i rituali associati alla morte. Anche scrivendolo ora, è piuttosto difficile per me esprimerlo a parole, motivo per cui l’ho trasformato in un cortometraggio. Direi anche che mi sono posta più domande che sarebbe stato interessante esplorare visivamente piuttosto che rispondere durante la realizzazione di questo film.

5. In entrambi i film presentati la musica (ma più in generale il suono) ha un’importanza centrale. Vuoi parlarci di questo aspetto?

Per Pluvial Allusion, come ho detto prima, la canzone è stata scritta prima e poi la sceneggiatura è stata in qualche modo realizzata attorno alla struttura della canzone. Questo film è stato realizzato in condizioni di blocco che hanno ispirato anche i temi della solitudine e del desiderio di connessione al suo interno. I musicisti hanno inviato registrazioni da tutti gli Stati Uniti e anche dall’estero. La canzone nella prima scena, “Astorias”, non è stata scritta per il film, ma era un altro pezzo di Tony che volevo includere perché il tono della canzone era un po’ più cupo e soffocante rispetto alla traccia principale, che rispecchiava i sentimenti dei personaggi principali. La canzone Pluvial Allusion è un po’ più ottimista e romantica, ma ancora un po’ malinconica. Quindi ho cercato di rispecchiare questo con i personaggi, la narrativa e la cinematografia. Il suono è sicuramente un accompagnamento importante per Cherry Blossom’s Elegy. Sfortunatamente, ho avuto poco tempo verso la fine della produzione di questo film, quindi ho dovuto essere un po’ creativa con quello che potevo trovare su freesound.org e da quello che gli altri potevano fornirmi. I segmenti live action del personaggio principale sono più tranquilli, sia per riportare il film nella realtà tra i segmenti animati sia per consentire più spazio per il pensiero. La scena del vuoto ha alcuni riferimenti a brani musicali esistenti (“Waltz of the Flowers” e “Danse Macabre”) che si trasformano in più di un mix di suoni di tipo “sovraccarico sensoriale” per rafforzare l’angoscia del personaggio della figura di carta nella scena. Verso la fine, è molto più pacifico e ritmico mostrare l’interconnessione della vita sulla terra anche dopo la nostra morte. Torniamo tutti sulla terra, solo con ruoli diversi nell’ecosistema rispetto a quando eravamo vivi. La scena della spiaggia è solo una registrazione rallentata+riverberata di Gymnopedie 1. Altre fonti d’ispirazione per la scena della spiaggia che ho dimenticato di menzionare sopra, sono stati alcuni video casalinghi molto vecchi (forse degli anni ’60 o ’70) che sono stati trovati nel garage del mio defunto nonno, i quali presentavano riprese di una spiaggia. Quindi volevo avere una canzone che fosse nostalgica ed eterea, il modo in cui mi sentivo mentre guardavo le persone che si divertivano nell’oceano decenni prima di me. La musica nella scena del giardino è più stravagante, il che rispecchia il modo quasi infantile in cui il giardiniere cerca di capire cosa fare con il seme dell’uomo dei fiori. La scena del giardino è una specie di continuazione dei temi presentati alla fine della scena del vuoto.

Ringraziamo Madeleine Castalie Delore per la sua disponibilità, e ci diamo appuntamento per la prossima interviste del Sipontum Arthouse International Film Festival. (Ordetv.blogspot.com)