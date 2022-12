La Società civile di Foggia scende in piazza: “Amiu io ti rifiuto”

Stato Quotidiano, 10 dicembre 2022. La Società civile ha organizzato una manifestazione davanti al comune di Foggia. Il 16 dicembre alle ore 17 il comitato chiama a raccolta i cittadini per esprimere il “pubblico dissenso contro un appalto di 9 anni alla società Amiu”, slogan dell’evento è “Amiu io ti rifiuto”, dove questa volta la parola “rifiuto” è verbo. Infatti nelle scorse settimane i rifiuti davanti ai cassonetti sono stati “sostantivo”, punta dell’iceberg di un problema antico, dal porta a porta alla differenziata che non c’è, per esempio.

Il piano industriale dei rifiuti stilato dai commissari presuppone finanziamenti e impianti da realizzare con risorse economiche da aggiudicarsi, e anche per questo contestato in toto dal comitato. Dunque dopo un mese di contestazione- anche se la storia viene da lontano visto che dal 2013 Amiu spa Puglia conta 51 proroghe- l’incontro con i commissari che poi hanno proseguito nel loro progetto, il piano industriale dei rifiuti e la conseguente relazione sull’affidamento di 9 anni alla spa Amiu Puglia, e dopo un’affollata assemblea presso il Conart, scendono in piazza.