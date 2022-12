Manfredonia, Io sono partita iva: “Scatta la tua foto sul transatlantico”

Dopo il successo della prima edizione, nata nel 2021, torna anche quest’anno l’evento Luci del Golfo a Manfredonia (FG). L’iniziativa è nata grazie al lavoro dell’Associazione “Io sono Partita Iva” con il patrocinio del Comune di Manfredonia.

Diverse testate giornalistiche hanno ripreso l’operato svolto l’anno passato, definendo l’evento come un vero e proprio spettacolo! Imprenditori, commercianti, artigiani e liberi professionisti di Manfredonia e provincia si sono spesi per la realizzazione delle Luci del Golfo 2022. Strade e luoghi caratteristici della città di Manfredonia come Corso Manfredi, Villa Comunale, Piazzale Maestri d’Ascia, Piazzetta mercato, Piazza Duomo e largo Baselice sono diventate attrazione per turisti con percorsi tematici e luminarie.