Manfredonia, ritrovato Di Cosmo Francesco: lieto fine per l’anziano scomparso

MANFREDONIA (FOGGIA), 10/12/2022 – “Di Cosmo Francesco è stato ritrovato. Grazie a tutti coloro che ci seguo no”. L’annuncio sui social arriva dalla pagina Facebook P enelope Puglia – associazione famiglie e amici persone scomparse.

Il 73enne, persona non nuova ad episodi del genere, si era allontanato piu volte dalla sua abitazione assentandosi alcune ore per poi essere ritrovato vagare sia in Manfredonia che in San Giovanni Rotondo, ove lo stesso è ancora convinto di abitare alla via Santorsola 21 unitamente alla di lui defunta madre. Immediate prime ricerche (presso abitazione in San Giovanni Rotondo, pronto soccorso Manfredonia, zone adiacenti all’abitazione e relative fermate mezzi pubblici) davano esito negativo. Per fortuna le successive ricerche hanno dato esito positivo.