Rotice: “Finalmente accessi i riflettori sull’Ospedale San Camillo”

Questa mattina, partendo dalla questione della postazione del 118 (in via di risoluzione), abbiamo avuto modo di incontrarci nuovamente di persona con il dott. Franco Mezzadri, Direttore Sanitario Asl Foggia e nominato da qualche giorno dal Commissario Dott. Antonio Nigri, Coordinatore del “San Camillo”.

Con l’On. Giandiego Gatta , il Consigliere regionale Napoleone Cera ed alcuni operatori sanitari, abbiamo accompagnato il dott. Mezzadri, in un sopralluogo utile alla valutazione di una riorganizzazione e maggiore funzionalità di spazi e servizi sia per il personale ospedaliero che per gli utenti. Con l’Asl Fg si è instaurato un proficuo rapporto di quotidiano dialogo e reciproca collaborazione che, da primo cittadino, sono certo porterà benefici non solo a Manfredonia, ma a tutto il comprensorio, assicurando il diritto alla salute.

Un impegno istituzionale e civico a cui non possiamo e dobbiamo sottrarci, continuando a tenere alta l’attenzione istituzionale sul tema ogni giorno”. Lo scrive il Sindaco Gianni Rotice.