Stadio Miramare, Schiavone: “Piena solidarietà ai ragazzi della juniores”

MANFREDONIA (FOGGIA), 10/12/2022 – “Basta bugie, vogliamo il Miramare” Questo è il sentiment comune dei tifosi della nostra città e di gran parte dei cittadini e atleti desiderosi di rivedere il calcio a Manfredonia.

Questo è quello che vogliono pure i nostri ragazzi, che indossano con onore i colori sociali e che pensavano di essere liberi di esprimere il proprio pensiero, in una città che dovrebbe essere libera e democratica. A quanto pare non è così! Infatti 4 ragazzi, della squadra juniores settore giovanile del Manfredonia Calcio, sono stati puniti dalla società sportiva addirittura con l’esclusione, per via della pubblicazione via social di questa fotografia.

Sono stati tacciati di aver strumentalizzato la questione dell’opera incompiuta dello Stadio Miramare. Una faccenda che qualcuno evidentemente vuole trattare come se fosse un tabù, ma che sta coinvolgendo l’intera città che non vede l’ora di rivedere lo sport presso lo Stadio Miramare.





Il coraggio dei ragazzi, tra i primi ad essere penalizzati per i ritardi nella realizzazione dello stadio Miramare, è stato punito pesantemente con tanto di comunicato stampa che li ha sottoposti al pubblico ludibrio. 𝐋𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐚 𝐫𝐢𝐜𝐞𝐯𝐮𝐭𝐚 𝐞̀ 𝐦𝐨𝐥𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐬𝐚𝐧𝐭𝐞: 𝐞𝐬𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐪𝐮𝐚𝐝𝐫𝐚 𝐣𝐮𝐧𝐢𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐩𝐞𝐫 𝐚𝐯𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐢𝐮𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐫𝐞𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐢 “𝐥𝐞𝐬𝐚 𝐦𝐚𝐞𝐬𝐭𝐚̀”. Siamo alla follia! Preferisco non commentare il comunicato stampa e le parole usate per tentare goffamente di giustificare una punizione così ingiusta. Esprimo tutta la mia solidarietà ai 4 ragazzi coraggiosi, che sono lo specchio di una parte della gioventù sipontina che ha il coraggio di esprimere in piena libertà la propria opinione. Capheau ragazzi, sempre a testa alta”. Lo scrive il Consigliere comunale di Progetto Popolare Francesco Schiavone.