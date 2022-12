Un ricercatore foggiano in Antartide a 20 gradi sotto lo zero

FOGGIA, 10/12/2022 – Temperature che arrivano anche venti gradi sotto lo zero, una piattaforma di ghiaccio galleggiante di 931000 chilometri quadrati. E’ il panorama dell’Antartide, il continente compreso tra il Polo Sud e il Circolo Polare Antartico dove, a Baia Terra Nova, si trova la base “Mario Zucchelli”: aperta soltanto durante la stagione estiva che va da fine ottobre a metà febbraio, è l’unica opera urbanistica che si trova nella zona.

Intorno ad essa solo distese di ghiaccio. Qui, dal 19 ottobre è operativa la 38esima spedizione italiana: tecnici e ricercatori impegnati in diversi progetti su atmosfera, geologia, paleoclima, biologia, oceanografia e astronomia. Tra i tecnici presenti anche un foggiano, Matteo Villani, ricercatore dell’Enea. «Per me – ci racconta Villani – è un onore far parte di questa spedizioni e di rappresentare l’Italia, ma anche la mia terra d’origine. All’Enea mi occupo di ricerca, qui invece sono addetto alla logistica».

«La base – continua – è un piccola città che per andare avanti deve essere autosufficiente in tutto. Dall’energia elettrica all’acqua. Dal trattamento delle acque reflue ai rifiuti. Stiamo entrando in piena estate – tra fine dicembre e inizio di gennaio – e le temperature sono intorno ai 18 -20 gradi sotto lo zero. Ma non escludo che le temperature si possano alzare. Oltre al freddo, soprattutto per chi come me è abituato a climi decisamente più temperati il vero problema è il vento». Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.