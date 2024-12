Per venerdì disposizioni speciali sulla viabilità nella zona della Città del Cinema

L’ufficio Mobilità e Traffico della Polizia Locale di Foggia informa che vista la concomitanza tra il concorso pubblico indetto dal Comune e lo svolgimento del mercato settimanale, sono stati presi provvedimenti specifici per individuare un’area di sosta e dedicare una viabilità riservata, utile all’accesso alla Città del Cinema ai candidati, al personale interessato alle prove concorsuali e alle persone con disabilità.

Per questo venerdì 13, dalle ore 8 alle 18.00 è stato disposto il divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree di parcheggio adiacenti alla carreggiata destra di ViaM. Natola tratto da Via V. Gioberti a Via L. Grassi, con direzione di marcia verso Viale Degli Aviatoried adiacenti a Via L. Grassi, ad eccezione dei candidati e del personale interessato al Concorso.

Inoltre è statodecisodi riservare la viabilità adiacente la “Città del Cinema”, nel tratto compreso tra Via L. Grassi e laConfcommercio, ai soli mezzi autorizzati del personale impegnato nelle operazioni concorsuali, ai dipendenti ealle persone con disabilità.

Restano immutati tutti gli altri provvedimenti di circolazione relativi allo svolgimento del “Mercato del Venerdì”.